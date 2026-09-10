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Pháp luật

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Hà Nội: Công an làm việc với hai tài xế điều khiển ô tô chèn ép nhau trên đường Giải Phóng

Thanh Hà

TPO - Cơ quan chức năng xác định, sau khi xảy ra va chạm giao thông 2 xe ô tô có hành vi lạng lách, chèn ép nhau trên đường Giải Phóng (Hà Nội).

Clip người dân ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội.

Như báo Tiền Phong phản ánh, ngày 10/9, trên mạng xã hội xuất hiện clip phản ánh hai phương tiện gồm xe taxi Thanh Nga BKS 30E-438.46 và xe ô tô khách 16 chỗ BKS 29F-059.06 có hành vi lạng lách, đuổi nhau trên đường Giải Phóng gây mất an toàn giao thông và trật tự công cộng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 4 khẩn trương tiến hành xác minh, xử lý. Bước đầu xác định người điều khiển xe taxi là P.Q.Đ (SN 1994, trú tại Ninh Bình), người điều khiển xe ô tô 16 chỗ là T.V.H (SN 1985, trú tại Hà Nội).

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Hai tài xế tại cơ quan chức năng.

Tại cơ quan Công an, bước đầu xác định, khoảng 19h30 ngày 9/9, anh H điều khiển xe ô tô khách biển vàng BKS 29F-059.06 lưu thông trên đường Giải Phóng theo hướng Lê Duẩn. Trên xe thời điểm này không có hành khách.

Khi đến khu vực lối quay đầu dưới gầm cầu vượt Vọng, anh H. điều khiển xe quay đầu về hướng Lê Duẩn thì xảy ra va chạm với xe taxi Thanh Nga BKS 30E-438.46 do anh Đ. điều khiển, đang quay đầu cùng chiều.

Sau khi xảy ra va chạm, hai bên có dừng lại nhưng không xuống xe giải quyết vụ việc, rồi tiếp tục điều khiển phương tiện đuổi nhau, lạng lách, chèn ép trên đường Giải Phóng. Toàn bộ diễn biến được người dân ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội.

Cơ quan Công an đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và test nhanh chất ma túy đối với hai lái xe. Kết quả, cả hai không có nồng độ cồn và âm tính với chất ma túy.

Do vụ việc có dấu hiệu của hành vi gây rối trật tự công cộng, Đội CSGT đường bộ số 4 đã phối hợp bàn giao vụ việc, người và phương tiện liên quan cho Công an phường Bạch Mai để tiếp tục xác minh, điều tra, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Thanh Hà
#Giao thông Hà Nội #Xe ô tô chèn ép #Va chạm giao thông #Lái xe vi phạm #Công an phường Bạch Mai

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