Viện kiểm sát chỉ ra nhiều sai sót trong vụ cựu Hiệu trưởng thu 15.000 đồng/tiết học thêm, đề nghị hủy án sơ thẩm

TPO - Nêu quan điểm luận tội, đại diện Viện Kiểm sát nhận thấy có nhiều sai sót trong vụ án cô giáo Nguyễn Thị Bình (cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình) nên đề nghị hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Vụ án có nhiều sai phạm, thiếu sót

Chiều 10/9, TAND TP Hà Nội đã kết nối âm thanh, hình ảnh đến phòng báo chí, phóng viên có thể theo dõi diễn biến phiên phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo kêu oan của cô giáo Nguyễn Thị Bình (cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình) về cáo buộc “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Tuy nhiên, phóng viên vẫn phải tác nghiệp bằng cách sử dụng giấy bút ghi chép lại.

Chiều nay sau một hồi xét hỏi, đại diện Viện Kiểm sát nêu quan điểm luận tội với cô Bình. Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, căn cứ pháp lý áp dụng trong vụ án có dấu hiệu trái pháp luật. Cấp sơ thẩm đã dựa vào Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND TP Hà Nội về mức thu tối đa theo sĩ số lớp học thêm để quy kết số tiền nhà trường thu vượt là 1,9 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Kết luận số 01 mới đây của Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật (Bộ Tư pháp) lại khẳng định Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND TP Hà Nội và Hướng dẫn 5898 của Sở GD&ĐT Hà Nội có quy định giới hạn mức thỏa thuận chưa phù hợp với Thông tư số 17/2012/TT-BG&ĐT.

Theo Viện Kiểm sát, tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Cục Kiểm tra văn bản nêu quan điểm Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND TP Hà Nội là trái pháp luật, trong khi đại diện UBND TP và Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội đề nghị xin ý kiến bằng văn bản. Việc chưa làm rõ tính hợp pháp của văn bản quy phạm pháp luật này đòi hỏi cơ quan điều tra phải xin ý kiến chính thức bằng văn bản từ các cơ quan quản lý nhà nước trước khi áp dụng.

Đối với đánh giá và xác định sai lệch thiệt hại của vụ án, Viện Kiểm sát cho hay việc cấp sơ thẩm coi toàn bộ số tiền thu vượt hơn 1,9 tỷ đồng thiệt hại thực tế của vụ án là chưa chính xác. Khoản tiền thu vượt không thể đồng nhất hoàn toàn với thiệt hại vì trên thực tế hoạt động dạy thêm đã diễn ra và 70% số tiền này (tương đương 766 triệu đồng) đã được chi trả cho các giáo viên trực tiếp giảng dạy.

Ngoài ra, Viện Kiểm sát cũng đánh giá vụ án thiếu chứng cứ xác minh việc chia lớp học thêm, dù hồ sơ có một số lời khai và báo cáo thanh tra thể hiện có việc chia lớp, nhưng cơ quan tố tụng lại không thu giữ được danh sách học sinh học thêm theo từng lớp cũng như sổ theo dõi việc dạy thêm. Việc thiếu hụt các tài liệu gốc này khiến căn cứ buộc tội chưa vững chắc, Viện Kiểm sát cho rằng cần tiếp tục điều tra làm rõ việc chia lớp được thực hiện từ giai đoạn nào, số lượng lớp cụ thể ra sao.

Bị cáo Nguyễn Thị Bình bên ngoài phòng xử phúc thẩm.

Đề nghị hủy bản án sơ thẩm để trả hồ sơ điều tra bổ sung

Bên cạnh đó, Viện Kiểm sát cũng đánh giá cơ quan tố tụng bỏ qua quy trình thu thập đơn từ và lấy lời khai theo Thông tư số 17/2012/TT-BG&ĐT. Cơ quan điều tra chỉ thu giữ các biên bản thỏa thuận là bản photo không có xác nhận của giáo viên chủ nhiệm hay Ban Giám hiệu (với giải trình do sơ suất đánh máy).

Theo Viện Kiểm sát, khoản 1 Điều 5 Thông tư số 17/2012/TT-BG&ĐT, học sinh muốn học thêm phải có đơn và cha mẹ học sinh phải trực tiếp ký cam kết với nhà trường. Tuy nhiên, hồ sơ vụ án chưa thu giữ được các đơn xin học thêm này và chưa tiến hành lấy lời khai của học sinh cũng như phụ huynh để chứng minh tính tự nguyện thỏa thuận.

Cùng với các thiếu sót trong hồ sơ vụ án, Viện Kiểm sát cho hay việc quản lý quỹ 30% có dấu hiệu tư lợi và vi phạm quy chế. Cấp sơ thẩm chỉ xem xét khoản thu vượt mà chưa làm rõ các sai phạm trong việc quản lý, sử dụng 30% tiền trích lại (tổng thu 642 triệu đồng từ tháng 12/2013 - 5/2014).

Một sai sót khác được Viện Kiểm sát chỉ là việc xác định tư cách tham gia tố tụng, Viện Kiểm sát cho hay, các giáo viên trực tiếp thu tiền, lập danh sách, hưởng lợi và các thành viên Ban Giám hiệu nhà trường (như bà Vân, ông Hà) chỉ tham gia tố tụng với tư cách "người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan". Đại diện Viện Kiểm sát đánh giá đây là thiếu sót nghiêm trọng, chưa phản ánh đúng vị trí, vai trò và trách nhiệm của các cá nhân trong vụ án.

Cuối cùng là việc bỏ sót hành vi vi phạm liên quan đến khối lớp 6, Viện Kiểm sát cho rằng hồ sơ vụ án thể hiện Trường THCS Ba Đình còn tổ chức thu tiền học thêm đối với học sinh khối 6 nêu trên nhưng cấp sơ thẩm đã hoàn toàn bỏ sót, chưa điều tra làm rõ.

Từ những phân tích đã nêu, Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Phiên tòa tiếp tục tranh luận !