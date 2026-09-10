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Pháp luật

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Lái xe trong tình trạng có cồn, ma túy gây tai nạn khiến bé trai 11 tuổi tử vong

Ngọc Văn

TPO - Sử dụng rượu bia ở mức rất cao, dương tính với ma túy và đi sai phần đường, một thanh niên ở TP. Huế đã gây tai nạn khiến bé trai 11 tuổi tử vong.

Ngày 10/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đặng Văn Vĩnh Hoàng (SN 1998, trú phường Phong Phú, TP. Huế) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

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Đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đặng Văn Vĩnh Hoàng. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20h25 ngày 9/7/2026, Hoàng điều khiển xe máy hiệu Honda SH 125i lưu thông trên đường Thế Chí Tây, theo hướng từ phường Phong Quảng đi phường Phong Dinh.

Khi đến địa phận phường Phong Phú, xe máy do Hoàng điều khiển xảy ra va chạm với xe đạp của em N.T.P. (SN 2015, trú cùng địa phương) đi theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến em P. bị thương nặng và tử vong sau đó.

Kết quả điều tra xác định, tại thời điểm xảy ra tai nạn, Hoàng có nồng độ cồn trong máu 254,82 mg/100 ml, đồng thời dương tính với chất ma túy Methamphetamine.

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Đối tượng Hoàng không chỉ vi phạm về nồng độ cồn và ma túy, mà còn điều khiển xe không đúng phần đường quy định, gây tai nạn chết người. Ảnh: CACC

Không chỉ vi phạm quy định về nồng độ cồn và ma túy, Hoàng còn điều khiển xe đi về phía bên trái đường, không đúng phần đường theo chiều lưu thông.

Cơ quan điều tra nhận định, việc sử dụng rượu bia, ma túy khi lái xe cùng hành vi đi sai phần đường là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, cướp đi sinh mạng của một em nhỏ.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định hành vi của Đặng Văn Vĩnh Hoàng đã vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, gây hậu quả chết người, thuộc trường hợp quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Ngọc Văn
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