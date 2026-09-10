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Đường ngập sâu, học sinh một số điểm trường ở Lâm Đồng tạm thời nghỉ học

Thái Lâm

TPO - Mưa kéo dài khiến nhiều tuyến đường ở xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng bị ngập và tiềm ẩn nguy hiểm. Chính quyền địa phương cho học sinh một số điểm trường tạm nghỉ học từ ngày 10/9 đến khi có thông báo mới.

Ngày 10/9, UBND xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng cho biết, do một số tuyến đường trên địa bàn bị ngập sâu, việc đi lại không đảm bảo an toàn nên học sinh tại một số điểm trường phải tạm thời nghỉ học.

Cụ thể, học sinh tại các phân hiệu, điểm trường thuộc Trường Tiểu học Lê Lợi và Trường Mẫu giáo Hoa Cúc ở khu vực thôn Đắk R’măng 1 và Đắk R’măng 2 nghỉ học từ ngày 10/9 cho đến khi có thông báo mới.

Đối với các khu vực khác, nếu tuyến đường từ nhà đến trường không đảm bảo an toàn, phụ huynh được yêu cầu chủ động thông báo với giáo viên để cho con em tạm nghỉ học.

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Lực lượng chức dùng thúng nhựa đưa học sinh qua điểm ngập lụt.

UBND xã Tà Đùng khuyến cáo phụ huynh không đưa trẻ qua các khu vực ngập nước, nơi có dòng chảy xiết, cầu, cống hoặc những đoạn đường có nguy cơ sạt lở; đồng thời thường xuyên theo dõi diễn biến mưa lũ để chủ động bảo đảm an toàn cho học sinh.

Trước đó, từ sáng 9/9, mưa kéo dài khiến nhiều đoạn đường trên địa bàn xã Tà Đùng bị ngập, gây khó khăn cho người dân và phương tiện lưu thông. Đến ngày 10/9, một số khu vực vẫn còn ngập. Chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng hỗ trợ người dân di chuyển qua những khu vực bị ảnh hưởng.

Thái Lâm
#Lâm Đồng #ngập lụt #học sinh #đường ngập #tạm nghỉ học #xã Tà Đùng #mưa lớn

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