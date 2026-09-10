Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ

TPO - Sáng 10/9, tại Cung Nhà nước, thủ đô Ulan Bator, Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt và Phu nhân đã chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân. Ngay sau lễ đón, hai Chủ tịch Quốc hội đã tiến hành hội đàm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Phát biểu tại hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Sandag Byambatsogt nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của sự kiện này. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Mông Cổ, và là chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam đến Mông Cổ sau 23 năm kể từ năm 2003.

Chủ tịch Quốc hội Sandag Byambatsogt khẳng định trong quan hệ phát triển với các nước Đông Nam Á, Mông Cổ luôn coi Việt Nam là người bạn truyền thống, luôn giữ vị trí quan trọng hàng đầu.

Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt phát biểu tại cuộc hội đàm. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những thành tựu phát triển mạnh mẽ của đất nước Mông Cổ anh em.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng và hài lòng trước sự phát triển của quan hệ Việt Nam - Mông Cổ, đặc biệt là kể từ sau khi chính thức thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện tháng 9/2024 nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Mông Cổ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Hai bên nhất trí duy trì thường xuyên các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có cũng như các cam kết, thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước; tăng cường hợp tác quốc phòng - an ninh, tư pháp, phối hợp chặt chẽ trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia và ứng phó hiệu quả với các vấn đề an ninh phi truyền thống.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Hai bên nhất trí tăng cường vai trò cơ quan lập pháp hai nước trong việc phối hợp hỗ trợ thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế phát triển; tích cực xem xét mở cửa hơn nữa cho hàng hóa của nhau, trong đó tạo điều kiện cho hàng nông, thủy hải sản thế mạnh của Việt Nam vào thị trường Mông Cổ, qua đó sớm hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 200 triệu USD; tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, thúc đẩy sớm ký mới Hiệp định Khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Mông Cổ.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá hai nước còn nhiều tiềm năng và dư địa phát triển, không chỉ ở các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư mà cần được mở rộng sang các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục đào tạo và giao lưu nhân dân; nhất trí cần tăng cường hơn nữa công tác bảo hộ, hỗ trợ để cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ và cộng đồng người Mông Cổ tại Việt Nam yên tâm sinh sống, học tập, làm việc.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường quảng bá tiềm năng, thế mạnh và các nét đẹp văn hóa, du lịch mỗi nước; phối hợp thúc đẩy các hoạt động giao lưu hợp tác về văn hóa, thể thao, du lịch nhằm tăng cường sự hiểu biết, tình hữu nghị giữa người dân hai nước.

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã trao đổi về các phương hướng thúc đẩy hợp tác Nghị viện trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)