Vụ tai nạn 3 người thương vong ở Phú Thọ: Cục CSGT đề xuất bắt buộc giảm tốc độ khi thời tiết xấu

TPO - Sau vụ tai nạn giao thông khiến 3 người thương vong xảy ra ở tỉnh Phú Thọ, Cục CSGT (Bộ Công an) sẽ tham mưu để bổ sung quy định vào Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ về việc bắt buộc phải giảm tốc độ phù hợp khi gặp thời tiết xấu, mưa giông, sương mù, tầm nhìn hạn chế…

Clip ghi lại vụ tai nạn làm 2 người tử vong ở Phú Thọ.

Ngày 10/9, Cục CSGT thông tin sẽ tham mưu bổ sung quy định vào Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, theo hướng bắt buộc người điều khiển phương tiện phải giảm tốc độ phù hợp khi gặp thời tiết xấu như mưa, giông, sương mù, tầm nhìn bị hạn chế...

Đề xuất trên được đưa ra sau vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra lúc 12h57 ngày 9/9, tại Km51+400 Quốc lộ 6, đoạn qua xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Theo thông tin ban đầu, xe ô tô đầu kéo biển số 28H-006.XX kéo theo sơ mi rơ moóc ben biển số 29R-533.XX lưu thông đã va chạm với xe ô tô khách 16 chỗ biển số 29E-083.XX di chuyển theo hướng ngược lại.

Thời điểm xảy ra sự việc, trời mưa, mặt đường trơn trượt, đoạn đường cong cua nhưng tài xế xe đầu kéo không giảm tốc độ phù hợp khi vào cua. Hậu quả, phần đuôi xe bị văng, trượt sang làn đường ngược chiều và va chạm với xe khách 16 chỗ (trên xe chở 5 người). Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục xác minh, làm rõ theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, theo Cục CSGT, cần nhìn nhận từ các quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ cũng như kinh nghiệm tham gia giao thông. Khi gặp thời tiết xấu như mưa, sương mù, tầm nhìn hạn chế, mặt đường trơn trượt hoặc di chuyển trên các tuyến đường hẹp, cong cua, đèo dốc..., người điều khiển phương tiện cần đặc biệt tập trung, chú ý quan sát và chủ động giảm tốc độ.

Cục CSGT khuyến cáo người lái xe cần bật đèn chiếu gần, đèn sương mù khi cần thiết; điều khiển phương tiện với tốc độ chậm, tốt nhất không quá 40 km/h và giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước.

Đồng thời, tài xế không nên vượt xe trong điều kiện đường hẹp, chỉ có hai làn xe lưu thông, thời tiết xấu hoặc mặt đường trơn trượt. Việc cố tình vượt xe trong những điều kiện này có thể gây nguy hiểm cho chính người điều khiển phương tiện và những người tham gia giao thông đi ngược chiều.