Tổng thống Trump hứa tặng 5.000 USD cho mỗi người Mỹ nếu đảng Cộng hòa thắng cử

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ trao khoản tiền 5.000 USD cho mỗi người trưởng thành tại Mỹ, nếu đảng Cộng hòa duy trì quyền kiểm soát Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Ông Trump đưa ra đề xuất này tại hội nghị giữa nhiệm kỳ đầu tiên của Đảng Cộng hòa, nhưng chưa nêu rõ cơ chế chi trả hay tính hợp pháp của đề xuất. Với khoảng 270 triệu người trưởng thành tại Mỹ, ý tưởng này sẽ tiêu tốn khoảng 1,35 nghìn tỷ USD.

Trong bài phát biểu kéo dài một giờ 45 phút hôm 9/9, ông Trump tự hào tuyên bố đã hoàn thành "hai năm tuyệt vời nhất trong lịch sử nhiệm kỳ tổng thống", qua đó đặt bản thân vào vị trí trung tâm của cuộc bầu cử, bất chấp việc sự ủng hộ dành cho ông ngày càng sụt giảm.

Tuy nhiên, chưa rõ liệu bài phát biểu mang phong cách vận động tranh cử này có thu hút được nhóm cử tri đang dao động hay không. Những cuộc thăm dò dư luận với nhóm cử tri này cho thấy họ đang quay lưng lại với đảng của ông Trump, trong bối cảnh ngày càng có nhiều bất mãn về chi phí sinh hoạt và cuộc chiến với Iran.

"Nếu chúng ta trao tương lai nước Mỹ vào tay phe Dân chủ, đất nước sẽ phải mất cả thập kỷ mới có thể vực dậy”, ông nói. "Hãy bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa và chúng ta sẽ bỏ xa phần còn lại của thế giới trong nhiều thế hệ tới”.

Khi cuộc bầu cử chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa, đảng Cộng hòa đang đối mặt với nguy cơ mất quyền kiểm soát ít nhất một viện của Quốc hội. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy cử tri đảng Dân chủ có động lực đi bỏ phiếu cao hơn, trong khi tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Trump đang ở mức rất thấp.

Hội nghị giữa nhiệm kỳ cho thấy rõ mức độ gắn kết giữa vận mệnh của đảng Cộng hòa với ông Trump, đồng thời là dịp để phô diễn chiến lược của đảng này trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 3/11.

Sự kiện này tập trung nhiều vào Tổng thống đến mức Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa Joe Gruters đã đặt cho nó cái tên không chính thức là "Trumpapalooza", một cách chơi chữ gợi nhắc đến lễ hội âm nhạc nổi tiếng Lollapalooza.

Việc tập trung vào ông Trump được xem là một nước đi mạo hiểm, dựa trên hy vọng ông có thể một lần nữa huy động những cử tri từng đưa ông lên ghế tổng thống hai năm trước, bất chấp các cuộc thăm dò dư luận cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông đã chạm mức thấp kỷ lục. Tổng thống cam kết sẽ thực hiện nhiều chuyến thăm đến các bang và khu vực bầu cử mang tính quyết định trong 8 tuần còn lại trước ngày 3/11.

"Tôi muốn các bạn hãy coi như tên tôi cũng có trên lá phiếu”, ông Trump nói.

Hội nghị cũng đặt ra một tình thế nan giải, đặc biệt là đối với các nghị sĩ Cộng hòa đang đối mặt với những đối thủ khó nhằn. Họ vừa cần giữ khoảng cách với Tổng thống để thu hút thêm cử tri, nhưng lại không thể làm mất lòng những người ủng hộ trung thành nhất của ông Trump.

Nhiều nghị sĩ Cộng hòa thuộc nhóm này đã không tham dự hội nghị, bao gồm Hạ nghị sĩ Tom Barrett (bang Michigan), Thượng nghị sĩ Dan Sullivan (bang Alaska) và Thượng nghị sĩ Susan Collins (bang Maine). Tất cả những người này đều đang phải đối đầu với các đối thủ mạnh từ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử sắp tới.

Mặc dù các quan chức đảng Cộng hòa mô tả đại hội là cơ hội để quảng bá các chính sách của ông Trump, nhưng hầu hết các diễn giả đầu tiên lại tập trung chủ yếu vào việc công kích đảng Dân chủ.

Những vấn đề mà cử tri luôn coi là mối quan tâm hàng đầu - như cuộc chiến với Iran và chi phí sinh hoạt - ít được nhắc đến hơn.

Hạ nghị sĩ bang Alabama - Ernie Yarbrough, người có mặt tại hội nghị - cho rằng ông Trump cần làm rõ cuộc chiến với Iran có thể kéo dài bao lâu và chính quyền đặt ra những mục tiêu gì. "Mọi người muốn cảm thấy rằng chúng ta sẽ không bị sa lầy vào một vòng luẩn quẩn không hồi kết”, ông nói.

Ông Trump bảo vệ quyết định tấn công Tehran, khẳng định ông hành động nhằm ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân. Ông cũng cam kết giá dầu sẽ giảm "ngay khi chúng ta thắng cuộc chiến với Iran" - điều mà ông tuyên bố sẽ sớm diễn ra.

Tuy nhiên, xung đột vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc dù đã hơn sáu tháng trôi qua kể từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran, và các nhà phân tích cho rằng chương trình hạt nhân của Iran vẫn chưa bị loại bỏ.