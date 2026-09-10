Cá chết hàng loạt trên sông Trà Khúc do thiếu nước cục bộ?

TPO - Cơ quan chức năng Quảng Ngãi nhận định nguyên nhân cá chết tại một đoạn sông Trà Khúc có thể do mắc kẹt trong các hố trũng, rãnh cát khi mực nước sông xuống thấp.

Ngày 10/9, Sở NN&MT Quảng Ngãi thông tin đã có báo cáo gửi UBND tỉnh về nhận định ban đầu nguyên nhân cá chết tại lòng sông Trà Khúc (đoạn qua phường Trương Quang Trọng).

Theo kết quả kiểm tra thực tế ngày 8/9, cơ quan chức năng ghi nhận xác cá tập trung tại khu vực phía bờ Bắc sông Trà Khúc, đoạn giữa cầu Trà Khúc 2 và đập dâng sông Trà Khúc.

Cá chết hàng loạt trên sông Trà Khúc.

Cá chết chủ yếu tập trung ở các hố trũng thấp, rãnh cát tại khu vực bãi bồi dọc ven sông. Phần lớn cá chết được ghi nhận là cá rô phi với nhiều kích cỡ khác nhau.

Từ thực tế hiện trường, Sở NN&MT nhận định cá có thể bị mắc kẹt trong các hố thấp, rãnh cát sau khi mực nước sông xuống thấp, dẫn đến thiếu nước cục bộ và chết.

Đáng chú ý, tại những khu vực có nước lân cận vẫn ghi nhận cá sống, cơ quan chức năng không phát hiện dấu hiệu cá bị bệnh hoặc tình trạng cá chết trong các khu nước này.

Dù vậy, Sở NN&MT cho biết chưa kết luận nguyên nhân cuối cùng. Chi cục Bảo vệ môi trường đã lấy mẫu nước tại khu vực lân cận nơi cá chết để gửi cơ quan chuyên môn xét nghiệm.

Cá chết đa phần là cá rô phi.

Sau khi có kết quả xét nghiệm, Sở NN&MT sẽ báo cáo UBND tỉnh.

Trước đó, ngày 8/9, phóng viên Báo Tiền Phong ghi nhận tại đoạn sông Trà Khúc qua phường Trương Quang Trọng xuất hiện nhiều khu vực cá chết sau khi nước sông rút.

Cá chết tập trung từng vùng, chủ yếu tại các ao, vũng nước tù còn sót lại trên bãi bồi. Ngoài cá rô phi, còn có cá chép, cá trê, cá lóc, cá bống... với nhiều kích cỡ khác nhau. Trong đó, cá rô phi chiếm số lượng lớn, nhiều con có kích thước bằng bàn tay người lớn.

Không chỉ cá, một số loài thủy sản như ốc, tôm cũng được ghi nhận chết tại các vũng nước. Có nơi cá nhỏ chết nổi trắng mặt nước. Nhiều xác cá đã phân hủy, ruồi nhặng và dòi bám đầy. Trong thời tiết nắng nóng, mùi hôi bốc lên nồng nặc tại một số khu vực.

Nhiều xác cá đã phân hủy, ruồi nhặng và dòi bám đầy.

Sau khi ghi nhận sự việc, Sở NN&MT đã phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và UBND phường Trương Quang Trọng nắm tình hình, tổ chức thu dọn, xử lý xác cá chết.

Hiện cơ quan chức năng đang chờ kết quả phân tích mẫu nước để làm rõ liệu ngoài nguyên nhân thiếu nước cục bộ còn có yếu tố bất thường nào khác liên quan đến hiện tượng cá chết hay không.