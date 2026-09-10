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Giải ngân đầu tư công thấp, nhiều cơ quan ở Lạng Sơn bị phê bình

Trọng Đảng

TPO - Tám tháng đầu năm, Lạng Sơn mới giải ngân 39,2% kế hoạch vốn đầu tư công Chính phủ giao, thấp hơn mức bình quân 48,9% của cả nước. Trong khi đó, nhiều xã, phường trên địa bàn có tỷ lệ giải ngân thấp, buộc tỉnh phải phê bình và yêu cầu tăng tốc trong những tháng cuối năm.

Năm 2026, Thủ tướng Chính phủ giao Lạng Sơn hơn 5.896 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư công. Tỉnh đã phân bổ chi tiết hơn 5.548 tỷ đồng, đạt 94,1% kế hoạch vốn được giao. Tuy nhiên, Sở Tài chính Lạng Sơn vừa có báo cáo, đến ngày 3/9, số vốn thực tế giải ngân mới đạt hơn 2.311 tỷ đồng, tương đương 39,2% kế hoạch Trung ương giao.

Trong khi đó, theo Bộ Tài chính, đến hết tháng 8, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của cả nước ước đạt 48,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Như vậy, tỷ lệ giải ngân của Lạng Sơn đang thấp hơn khoảng 9,7% so với mức bình quân chung.

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Khu trung tâm hành chính tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Anh Trọng

Ở nhóm cấp sở ngành, Sở Tài chính cho biết, có 6/14 đơn vị đạt yêu cầu tiến độ giải ngân tỉnh giao. Một số đơn vị có kết quả cao, như Sở Y tế, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, với tỷ lệ giải ngân các đơn vị này đạt trên 90% đến 100% kế hoạch vốn được giao.

Với nhóm cấp xã, trong số 56 xã, phường thì chỉ 8 đơn vị đạt yêu cầu, còn lại 47 đơn vị có tỷ lệ giải ngân không đạt. Một số địa phương có kết quả giải ngân cao được Sở Tài chính thống kê, gồm các xã: Hữu Liên, Tràng Định, Quốc Khánh, Bằng Mạc, Hoa Thám và Vũ Lễ; một số xã, phường có tỷ lệ giải ngân thấp, trong đó có Thất Khê, Xuân Dương, Lộc Bình và Kỳ Lừa.

Để bảo đảm mục tiêu giải ngân hết kế hoạch vốn được Chính phủ giao, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các đơn vị sở ngành và xã phường trước hết là xử lý từng điểm nghẽn tại từng dự án, thay vì chỉ theo dõi tỷ lệ giải ngân chung.

Với các xã phường, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo cụ thể, cần tiếp tục hoàn thiện hồ sơ những dự án khởi công mới để tổ chức thi công trong quý IV; rà soát nguồn vốn còn tồn tại các công trình đã hoàn thành để điều chuyển cho những dự án có khả năng giải ngân tốt hơn. Đối với các dự án phải điều chỉnh hồ sơ pháp lý, Sở Tài chính và Sở Xây dựng được đề nghị hỗ trợ nghiệp vụ để địa phương hoàn tất thủ tục.

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Tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng được chỉ đạo giải ngân, hoàn thành trong năm nay để tăng tỷ lệ giải ngân đầu tư công tại Lạng Sơn.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh được giao đẩy nhanh thi công, giải ngân các dự án đường Lũng Vài - Bình Độ - Tân Minh; đường giao thông kết nối Khu công nghiệp Hữu Lũng, đường tỉnh 245 với quốc lộ 31 - cảng Mỹ An.

Với ban quản lý dự án tại các xã, phường được yêu cầu, phải rà soát từng công trình, đẩy nhanh khối lượng thực hiện, đặc biệt đối với các dự án sử dụng vốn chuyển nguồn và vốn chương trình mục tiêu quốc gia.

Các sở, ngành được yêu cầu tiếp tục theo dõi, xử lý kịp thời kiến nghị của xã, phường thuộc thẩm quyền; những vấn đề vượt thẩm quyền phải báo cáo UBND tỉnh để giải quyết. Chế độ báo cáo tiến độ thực hiện và giải ngân cũng được yêu cầu duy trì nghiêm túc, nhằm kịp thời phát hiện điểm nghẽn và điều chỉnh.

Mục tiêu được Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đưa ra, năm 2026, các sở ngành, xã phường phải giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công được Chính phủ giao.

Trọng Đảng
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