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Vụ học sinh ăn trưa muộn, thiếu suất ở Hà Nội: Hiệu trưởng giải trình về chế độ phát ngôn

Trần Hoàng

TPO - UBND phường Tây Mỗ (TP Hà Nội) đã trực tiếp làm việc với Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Quý Đức đề nghị xác minh, giải trình và chấp hành chế độ phát ngôn.

Sau 3 ngày tổ chức ăn bán trú, Trường Tiểu học Nguyễn Quý Đức (phường Tây Mỗ, Hà Nội) đã thay đơn vị cung cấp suất ăn cho hơn 3.200 học sinh. Trước đó, nhà trường ghi nhận tình trạng giao suất ăn chậm, thiếu suất và một số bất cập trong quá trình phục vụ.

Theo UBND phường Tây Mỗ, ngày 7/9/2026 và ngày 8/9/2026, UBND phường nhận được phản ánh của Ban giám hiệu trường Tiểu học Nguyễn Quý Đức về việc đơn vị cung cấp suất ăn bán trú chậm trễ chia suất ăn cho học sinh.

UBND phường đã trực tiếp xuống kiểm tra thực tế tại nhà trường, yêu cầu đơn vị cung cấp, các đơn vị liên quan làm rõ nội dung nhà trường và một số phụ huynh học sinh phản ánh.

Đối với đơn vị cung cấp dịch vụ nấu ăn tại Trường Tiểu học Nguyễn Quý Đức (CTCP Hương Việt Sinh) tồn tại một số vấn đề về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác chế biến, chia và vận chuyển suất ăn chưa đầy đủ; chưa bố trí đầy đủ xe vận chuyển thức ăn, xe đẩy khay ăn, đặc biệt để vận chuyển suất ăn lên các lớp học tại các tầng cao, dẫn đến việc vận chuyển và chia ăn còn mất nhiều thời gian gây chậm muộn giờ ăn, ảnh hưởng đến giờ nghỉ của học sinh theo kế hoạch; ảnh hưởng đến nền nếp và hoạt động chung của nhà trường.

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Nhân viên chuẩn bị các phần ăn tạm dành cho học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Quý Đức trong ngày 10/9. Ảnh: Phụ huynh cung cấp.

Trước những tồn tại nêu trên, UBND phường đã họp và thống nhất để Công ty TNHH Hương Việt Sinh dừng cung cấp suất ăn bán trú đối với trường Tiểu học Nguyễn Quý Đức kể từ ngày 10/9/2026.

Đối với nội dung dư luận một số phụ huynh chưa hiểu đúng quy định của Thành phố chỉ đạo về việc tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh, UBND phường cho biết, ngay từ khi nắm thông tin dư luận phụ huynh (tối ngày 9/9/2026), trực tiếp các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, lãnh đạo UBND phường đã chỉ đạo xử lý vụ việc tại nhà trường, đồng thời chỉ đạo nhà trường, các phòng, ban đơn vị liên quan rà soát lại quy trình, công tác thông tin tuyên truyền, công tác công khai các văn bản quy định của Trung ương, thành phố, của UBND phường.

UBND phường đã trực tiếp làm việc với bà Ngô Thị Thúy, Hiệu trưởng nhà trường đề nghị xác minh, giải trình và chấp hành chế độ phát ngôn. Hiệu trưởng nhà trường cam kết không có phát ngôn trái quy định, trong quá trình làm việc, trao đổi với phụ huynh, sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ phận chuyên môn nhà trường, giáo viên chủ nhiệm phối hợp làm tốt công tác thông tin tuyên truyền tới phụ huynh, học sinh để tạo sự thống nhất, đồng thuận, hiểu đúng chủ trương của Trung ương, Thành phố.

UBND phường Tây Mỗ cho biết, trong 2 ngày 10/9 và 11/9/2026, UBND phường sẽ thực hiện việc cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh trường Tiểu học Nguyễn Quý Đức để đảm bảo các cháu học sinh được ăn liên tục, không bị gián đoạn, không ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học của nhà trường. UBND phường sẽ khẩn trương lựa chọn đơn vị có thứ tự tiếp theo (ưu tiên đang cung cấp suất ăn cho các trường trên địa bàn phường) để tiếp tục cung cấp suất ăn bán trú cho nhà trường từ ngày 14/9/2026.

Trần Hoàng
#Giao suất ăn chậm #Trường Tiểu học Nguyễn Quý Đức #UBND phường Tây Mỗ #Cung cấp suất ăn bán trú #Vấn đề nhà ăn học sinh

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