Thái Nguyên: Lấy mẫu ADN, tìm tên cho 941 phần mộ liệt sĩ

TPO - Đến ngày 10/9, tỉnh Thái Nguyên đã hoàn tất lấy mẫu tại 941 mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin để giám định ADN, góp phần trả lại tên tuổi, quê hương cho các Anh hùng liệt sĩ.

Ngày 10/9, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Thái Nguyên phối hợp với phường Linh Sơn (tỉnh Thái Nguyên) tổ chức Lễ dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Huống Thượng (phường Linh Sơn) và lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN.

Đây là hoạt động trong "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, góp phần đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, đồng đội và nhân dân.

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ Lực lượng chức năng tiến hành khai quật, lấy mẫu sinh phẩm đối với các phần mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin

Được biết, Nghĩa trang liệt sĩ Huống Thượng hiện đang an táng 51 phần mộ liệt sĩ, trong đó có 11 phần mộ chưa xác định được thông tin.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, phường Linh Sơn đã phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các lực lượng chức năng tiến hành rà soát, thu thập thông tin; đồng thời, tổ chức lấy mẫu sinh phẩm đối với các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

Thái Nguyên đã hoàn tất lấy mẫu sinh phẩm 941 mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin để giám định ADN

Đến trưa ngày 10/9, việc lấy mẫu sinh phẩm các phần mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ Huống Thượng đã hoàn tất.

Như vậy, đến nay tỉnh Thái Nguyên đã hoàn tất quá trình khai quật, lấy mẫu sinh phẩm tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Trong đó, tỉnh đã tổ chức khai quật, lấy mẫu đối với 941 phần mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin.

Các mẫu sinh phẩm đều được số hoá, bàn giao để phục vụ công tác giám định ADN trong thời gian tới.