Vì sao Hưng Yên mới giải ngân hơn 26% vốn được giao tại dự án cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng?

TPO - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2, tỉnh Hưng Yên, được giao hơn 11.766 tỷ đồng kế hoạch vốn năm 2026 nhưng đến thời điểm báo cáo mới giải ngân gần 4.400 tỷ đồng, đạt 37,36%. Đáng chú ý, riêng dự án cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08) mới giải ngân hơn 1.780 tỷ đồng, tương đương 26,13% kế hoạch vốn được giao.

Cao tốc CT.08 mới giải ngân đạt hơn 26% kế hoạch vốn được giao

Dự án cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng.

UBND tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 và số 2 về tình hình triển khai các dự án và giải ngân vốn đầu tư công. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Quyền chủ trì buổi làm việc.

Theo báo cáo, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 đang triển khai 39 dự án, gồm 37 dự án đầu tư công, một dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và một dự án đầu tư kinh doanh.

Năm 2026, Ban 2 được giao hơn 11.766 tỷ đồng để làm chủ đầu tư các dự án đầu tư công và quản lý phần vốn nhà nước tại dự án cao tốc CT.08 (cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng). Đến thời điểm báo cáo, tổng giá trị giải ngân của Ban đạt gần 4.400 tỷ đồng, tương đương 37,36% kế hoạch. Trong đó, các dự án đầu tư công do Ban làm chủ đầu tư giải ngân hơn 2.600 tỷ đồng, đạt 52,86%.

Riêng dự án cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08), phần vốn do Ban quản lý mới giải ngân hơn 1.780 tỷ đồng, đạt 26,13% kế hoạch vốn được giao.

Trong khi đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 đang tham mưu UBND tỉnh triển khai 71 dự án, trong đó 48 dự án đầu tư công đang thi công, 14 dự án đang lập báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở và 9 dự án đang lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

Năm 2026, Ban được giao hơn 10.300 tỷ đồng cho 60 dự án. Đến ngày 5/9, đơn vị đã giải ngân gần 5.700 tỷ đồng, đạt 55,3% kế hoạch vốn năm 2026.

Yêu cầu tăng cường cán bộ xuống cơ sở

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung phân tích những khó khăn ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Trong đó, công tác giải phóng mặt bằng tại một số dự án còn chậm; nguồn cung cát, đá, đất đắp khan hiếm, giá vật liệu tăng; năng lực của một số nhà thầu còn hạn chế.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Quyền đánh giá, thời gian qua, tiến độ triển khai các dự án giao thông trọng điểm và giải ngân vốn đầu tư công đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, khối lượng công việc từ nay đến cuối năm còn lớn, đòi hỏi các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu phải tập trung cao độ.

Lãnh đạo tỉnh xác định giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương. Các xã, phường phải tập trung hoàn thành giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; trước mắt khẩn trương bàn giao đất nông nghiệp và những vị trí đủ điều kiện thi công, không để thiếu mặt bằng làm ảnh hưởng tiến độ.

Kết quả giải phóng mặt bằng sẽ được tổng hợp, làm căn cứ đánh giá thi đua. Các sở, ngành được yêu cầu tăng cường cán bộ xuống cơ sở, trực tiếp phối hợp, hỗ trợ địa phương tháo gỡ khó khăn, xử lý công việc theo thẩm quyền.

Đối với các chủ đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 và số 2 đôn đốc nhà thầu chủ động nguồn vật tư, vật liệu; huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công liên tục trên những phần mặt bằng đã được bàn giao.

Các ban quản lý dự án phải bám sát tiến độ từng công trình và kế hoạch giải ngân theo từng tháng, kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.