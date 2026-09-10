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Xã hội

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Phát huy nguồn lực từ hơn 9 triệu người cao tuổi làm kinh tế

Phùng Linh

TPO - Không chỉ dừng lại ở nhiệm vụ chăm sóc và bảo trợ, Hội Người cao tuổi Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 đặt trọng tâm chuyển đổi nhận thức, coi lớp người cao niên là nguồn lực xã hội quan trọng với hơn 9 triệu người đang trực tiếp tham gia lao động, sản xuất.

Thông tin tại cuộc họp báo sáng 10/9 về Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VII, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình cho biết, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2026 - 2031) sẽ diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 15 và 16/9, với sự tham dự của hơn 460 đại biểu chính thức.

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Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khoá XVI phát biểu tại buổi họp báo.

Đại hội mang phương châm hành động “Đoàn kết – Nêu gương – Đột phá – Phát triển”. Đến nay, công tác chuẩn bị văn kiện đã cơ bản hoàn tất sau quá trình lấy ý kiến rộng rãi từ cơ sở, phản ánh đầy đủ thực tiễn hoạt động và nguyện vọng của hội viên cả nước.

Theo ông Nguyễn Thanh Bình, nhiệm kỳ tới đòi hỏi sự chuyển dịch rõ rệt trong tiếp cận chính sách: Bên cạnh công tác chăm sóc, bảo trợ truyền thống, xã hội cần nhìn nhận người cao tuổi như một nguồn lực phát triển giàu kinh nghiệm và tri thức.

Số liệu thống kê cho thấy, cả nước hiện có gần 17 triệu người cao tuổi, trong đó hơn 9 triệu người vẫn trực tiếp tham gia lao động, sản xuất, kinh doanh. Toàn quốc ghi nhận 455.267 người cao tuổi đạt danh hiệu làm kinh tế giỏi, tạo việc làm cho khoảng 10 triệu lao động và đóng góp gần 12.000 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. Đây là lực lượng kinh tế thực chất, đóng góp trực tiếp vào an sinh cộng đồng và tăng trưởng chung.

Trong bối cảnh Việt Nam đang bước nhanh vào giai đoạn già hóa dân số, Hội Người cao tuổi Việt Nam xác định thời gian tới sẽ xây dựng chương trình hành động chuyên đề về phát triển “kinh tế bạc”. Đây là lời giải căn cơ nhằm khơi thông tiềm năng, tạo môi trường thuận lợi để những người cao tuổi còn sức khỏe và kinh nghiệm tiếp tục phát huy năng lực làm kinh tế, tham gia quản trị cơ sở và đổi mới sáng tạo.

Theo chương trình Đại hội, sáng 14/9, đoàn đại biểu sẽ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; chiều cùng ngày tiến hành phiên trù bị. Đại hội chính thức khai mạc vào sáng 15/9, mở ra giai đoạn mới nhằm biến kinh nghiệm và trí tuệ của thế hệ cao niên thành động lực phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chung của đất nước.

Phùng Linh
#người cao tuổi #kinh tế #Hội Người cao tuổi #phát triển #già hóa dân số #kinh tế bạc #đổi mới sáng tạo

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