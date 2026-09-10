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Bốn người Trung Quốc đến Việt Nam bằng visa du lịch để 'chăm sóc khách hàng' trực tuyến

Nguyễn Thành

TPO - Cơ quan chức năng xác định 4 người nhập cảnh Việt Nam bằng thị thực điện tử với mục đích du lịch. Tuy nhiên, trong thời gian lưu trú tại Đà Nẵng, nhóm này không thực hiện đúng mục đích đã đăng ký mà lại làm công việc chăm sóc khách hàng trên mạng cho một ứng dụng trò chơi có thưởng của Thái Lan.

Ngày 10/9, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng hoàn tất thủ tục trục xuất 4 công dân Trung Quốc ra khỏi lãnh thổ Việt Nam do nhập cảnh, hoạt động không đúng mục đích đã đăng ký.

Trước đó, ngày 21/7, qua công tác kiểm tra lưu trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn, Công an phường Thanh Khê phát hiện 4 công dân Trung Quốc gồm Ye Yiyuan, Zeng Hongshun, Li Xianglin và Wang Peng có dấu hiệu hoạt động không đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

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Các đối tượng bị trục xuất khỏi Việt Nam. Ảnh: CA

Vụ việc sau đó được chuyển đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Đà Nẵng để tiếp tục xác minh, xử lý theo thẩm quyền.

Qua làm việc, cơ quan chức năng xác định cả 4 người nhập cảnh Việt Nam bằng thị thực điện tử (EV) với mục đích du lịch. Tuy nhiên, trong thời gian lưu trú tại Đà Nẵng, nhóm này không thực hiện đúng mục đích đã đăng ký mà lại làm công việc chăm sóc khách hàng trên mạng cho một ứng dụng trò chơi có thưởng của Thái Lan.

Căn cứ kết quả xác minh, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cả 4 cá nhân về hành vi “Nhập cảnh, hoạt động không đúng mục đích, chương trình đã đề nghị xin cấp thị thực”, quy định tại Nghị định số 282 ngày 30/10/2025 của Chính phủ. Mỗi trường hợp bị xử phạt 22,5 triệu đồng.

Sau khi hoàn tất các thủ tục xử lý, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tiếp tục phối hợp với Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng thực hiện thủ tục trục xuất 4 công dân Trung Quốc ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.Quá trình trục xuất được thực hiện bảo đảm an toàn, đúng quy trình, quy định của pháp luật.

Nguyễn Thành
#Xuất nhập cảnh Việt Nam #Người nước ngoài vi phạm #Thị thực điện tử #Hoạt động không đúng mục đích #Xử phạt hành chính

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