Bí thư Cần Thơ ấn định mốc vận hành Bệnh viện Ung bướu

TPO - Sau khi kiểm tra các dự án, ông Đỗ Thanh Bình - Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu, chủ đầu tư, các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ dự án nâng cấp, mở rộng 7km đầu tuyến Quốc lộ 91, và sớm hoàn tất chuẩn bị để đưa Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ vào vận hành cuối tháng 12/2026.

Sáng 10/9, ông Đỗ Thanh Bình - Bí thư Thành ủy Cần Thơ và ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ đã đi kiểm tra tiến độ một số dự án trên địa bàn. Trong đó có Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 đoạn 7km đầu tuyến, Dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ.

Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ kiểm tra tiến độ Dự án mở rộng Quốc lộ 91. Ảnh: Nhật Huy.

Còn vướng hơn 1km mặt bằng

Đến nay, hơn 1.000 trường hợp bị ảnh hưởng đã được phê duyệt bồi thường với tổng kinh phí hơn 2.447 tỷ đồng. Trong đó, đa số đã nhận tiền, còn 64 trường hợp chưa nhận. Tới nay, hơn 92% mặt bằng sạch đã được bàn giao, số vướng còn tổng chiều dài hơn 1km, chủ yếu tại phường Bình Thủy. Ngoài ra, dự án còn vướng một số hạ tầng kỹ thuật, như điện, nước, viễn thông chưa di dời hết.

Giá trị xây dựng thực hiện đến nay mới đạt hơn 193 tỷ đồng/1.547 tỷ đồng, tương đương hơn 12%. Các nhà thầu đang chủ yếu thi công hệ thống thoát nước, kỹ thuật và nền đường mở rộng.

Dự án nâng cấp, mở rộng 7km Quốc lộ 91 có tổng mức đầu tư hơn 7.237 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2027. Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP. Cần Thơ (chủ đầu tư), tiến độ dự án đang phụ thuộc vào giải phóng mặt bằng.

Theo kế hoạch, nếu mặt bằng giao đủ trong tháng này, dự án sẽ hoàn thành toàn bộ vào tháng 12/2027.

Qua kiểm tra, ông Đỗ Thanh Bình - Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu, do tuyến đường cũ vẫn khai thác, mật độ phương tiện lớn, nên nhà thầu cần tăng cường thi công ban đêm (sau 22-23h), khi phương tiện giảm, hạn chế ảnh hưởng đến người dân.

Ông Bình yêu cầu nhà thầu có mặt bằng đến đâu thi công dứt điểm đến đó, không chờ có 100% mặt bằng mới làm. “Đơn vị nào làm tốt sẽ được thưởng, đơn vị nào làm chậm, vi phạm tiến độ sẽ bị phạt”, ông Bình nói.

Đại diện nhà thầu cam kết, tranh thủ diện tích mặt bằng được bàn giao để thi công dứt điểm từng đoạn, tăng cường nhân lực, máy móc làm cả ngày lẫn đêm.

Bí thư Thành uỷ Cần Thơ yêu cầu có mặt bằng đến đâu, thi công dứt điểm đến đó, không chờ đủ 100%.

Bệnh viện Ung bướu phải vận hành vào tháng 12 tới

Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ quy mô 500 giường được phê duyệt năm 2017, điều chỉnh năm 2019. Dự án từng có giai đoạn dừng thi công kéo dài, phải tới cuối năm 2025 mới khởi động lại sau khi điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Sau điều chỉnh, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 2.071 tỷ đồng, sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Hungary, ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương.

Theo đánh giá, tiến độ thi công bệnh viện đang chậm so với kế hoạch, do liên danh nhà thầu phối hợp chưa tốt, chưa đồng bộ.

Ông Đỗ Thanh Bình - Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu, để sẵn sàng đưa bệnh viện vào vận hành, các đơn vị liên quan phải chuẩn bị đồng bộ từ nhân lực, máy móc, thiết bị đến chất lượng phục vụ để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân. Khi bệnh viện xây dựng được thương hiệu uy tín, người dân sẽ có thêm niềm tin và lựa chọn các dịch vụ y tế tại địa phương.

Ông Bình yêu cầu các đơn vị tập trung thi công, hoàn thiện các phần việc còn lại, bảo đảm đưa Bệnh viện Ung bướu vào vận hành và tiếp nhận bệnh nhân từ cuối tháng 12/2026.