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Mưa lớn nhiều khu vực, Đắk Lắk cảnh báo ngập lụt

Huỳnh Thủy

TPO - Mưa lớn tiếp diễn tại nhiều khu vực ở Đắk Lắk, gây ngập cục bộ một số tuyến đường. Dự báo từ nay đến 11/9, toàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi trên 150mm.

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16h ngày 9/9, mưa lớn xảy ra tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tại xã Ea Kar ghi nhận 137,4mm, xã Ea Tul 124mm và xã Ea Knốp 103,4mm.

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Nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có mưa to gây ngập cục bộ. Ảnh: Nguyễn Cường

Mưa lớn khiến một số điểm giao thông bị ngập. Tại xã Ia Lốp, ngầm tràn thôn Đoàn đi thôn Ất ngập 10-15cm nhưng nước đã rút; ngầm tràn trên tuyến đường từ thôn Lầu Nàng đi thôn Đai Thôn ngập khoảng 15-20cm, nước rút chậm.

Đáng chú ý, cầu số 9, xã Ia Lốp, bị ngập sâu khoảng 50cm và mực nước tiếp tục dâng, khiến giao thông qua khu vực tạm thời bị chia cắt. Chính quyền địa phương đã chỉ đạo lực lượng xung kích căng dây, cảnh báo nguy hiểm, không cho người dân lưu thông để đảm bảo an toàn.

Tại xã Ea Drông, mưa lớn gây ngập cục bộ tại 3 điểm gồm cầu tràn Buôn Dlung, cầu thôn 6A và cầu tại thôn Ea Kung. Mực nước ngập khoảng 10-15cm, hiện đã rút và người dân có thể lưu thông bình thường.

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Mưa lớn khiến nước qua cầu tràn Buôn Dlung, xã Ea Drông, dâng cao. Ảnh: Nguyễn Cường

Tại xã Ea Kar, đoạn Km52 Quốc lộ 26 từng ngập khoảng 10-15cm nhưng nước đã rút. Tại xã Cuôr Đăng cũng xảy ra ngập cục bộ tại khu vực buôn Aring và buôn Gram B.

Trên các sông, suối, mực nước cũng đang có xu hướng tăng. Lúc 14h ngày 9/9, mực nước suối Ea Rốk tại trạm đo Ea Rốk đạt 166,15m, cao hơn báo động 1 khoảng 0,15m. Dự báo trong 24 giờ tới, mực nước trên suối Ea Rốk và suối Ea Súp tiếp tục dao động quanh mức báo động 1.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk, từ chiều tối 9/9 đến chiều tối 11/9, toàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 90-120mm, có nơi trên 150mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị; đồng thời đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở khu vực địa hình dốc, nền đất yếu và các hiện tượng dông lốc, sét, gió mạnh đi kèm.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu bộ phận thường trực tổ chức trực ban, theo dõi sát các bản tin dự báo, cảnh báo. Các địa phương được yêu cầu chủ động thông báo cho người dân, kiểm tra các khu vực xung yếu, huy động lực lượng hỗ trợ khi cần thiết và đảm bảo an toàn cho người dân.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #ngập lụt #mưa lớn #dự báo thời tiết #cảnh báo thiên tai

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