Bác sĩ trẻ ở TPHCM tình nguyện về trạm y tế xa trung tâm

TPO - Trong 273 bác sĩ trẻ tham gia chương trình thí điểm thực hành tại Bệnh viện đa khoa gắn với Trạm Y tế khóa 4 do Sở Y tế TPHCM tổ chức có 62 bác sĩ đăng ký vể các Trạm Y tế xa trung tâm.

Ngày 10/9, Sở Y tế TPHCM tổ chức tổng kết chương trình thí điểm thực hành tại Bệnh viện đa khoa gắn với Trạm Y tế - Khóa 4 và Ngày hội việc làm Ngành Y tế lần thứ IV, năm 2026.

273 bác sĩ tham gia chương trình thí điểm

Ban Giám đốc Sở Y tế TPHCM trao hoa cho 6 bác sĩ trẻ khóa 4 đăng ký về công tác trạm y tế

Diễn ra tại Trung tâm Y tế khu vực Long Đất (xã Long Điền, TPHCM) chương trình có sự tham gia của ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM; lãnh đạo Sở Y tế và các cơ sở y tế tại TPHCM; lãnh đạo các xã, phường ở khu vực phía Đông TPHCM cùng đông đảo các bác sĩ trẻ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y...

Trong khóa 4, các bác sĩ trẻ không chỉ trau dồi chuyên môn mà còn đến gần hơn với cộng đồng khi thực hành luân phiên giữa các bệnh viện tuyến trên và trạm y tế. Việc này nhằm tối ưu khả năng thích ứng lâm sàng và y tế cộng đồng.

Các bác sĩ trẻ đăng ký về công tác trạm y tế

Trong 273 bác sĩ trẻ tham gia chương trình thí điểm, có 62 bác sĩ chủ động đăng ký nhận nhiệm vụ tại các khu vực xa trung tâm. Trong đó gồm 21 bác sĩ đăng ký về các trạm y tế thuộc khu vực Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu (có 2 bác sĩ tình nguyện đến Côn Đảo công tác); 41 bác sĩ về các địa bàn xa còn nhiều khó khăn khác như Cần Giờ, Thạnh An, Củ Chi, Hóc Môn.

Nộp hồ sơ vào Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (phường Tam Long, TPHCM), nữ bác sĩ Lý Thúy Vy (sinh năm 2000, ngụ Đồng Nai) cho biết, do đã có cơ hội thực hành ở khu vực phía Đông TPHCM, nên trở nên yêu thích khu vực này và lựa chọn nguyện vong để nộp hồ sơ.

"Tôi có phần hơi hồi hộp khi nộp hồ sơ và mong rằng sẽ được tuyển dụng và làm việc tại khoa Nội Tổng hợp", bác sĩ Lý Thúy Vy cho biết.

Mở ra nhiều cơ chế mới

Phát biểu trong chương trình, ông Nguyễn Phước Lộc thay mặt lãnh đạo TPHCM ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương lãnh đạo, cán bộ Sở Y tế cùng các cơ sở đã tham gia triển khai chương trình. Đây là mô hình thí điểm đặc thù chỉ có tại TPHCM, nhằm tạo ra giải pháp tích cực để nâng cao năng lực của y tế cơ sở và gắn liền với việc thực hiện chứng chỉ hành nghề.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM trao khen thưởng tập thể bệnh viện đào tạo thực hành

"Các bác sĩ trẻ trong chương trình có một cơ hội rất lớn, đó là tham gia toàn bộ vào chuỗi hoạt động sức khỏe toàn dân ở trên địa bàn, trong khi các thế hệ trước chỉ được tiếp cận y tế chuyên sâu. Nên thông qua đó, được giúp đỡ, giáo dục, rèn luyện để nâng cao đạo đức nghề nghiệp và chuyên môn", ông Nguyễn Phước Lộc nói.

Trong thời gian tới, TPHCM dự kiến triển khai nhiều chính sách mới về y tế. Trong đó có thể chấm dứt chương trình này, nhưng sẽ mở ra cơ chế mới cho bác sĩ nội trú, cơ chế mới cho bác sĩ luân phiên đi cơ sở. Đồng thời dự kiến triển khai đồng chi trả 100% bảo hiểm y tế cho một số bệnh hiểm nghèo mà người dân có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trẻ em; chăm sóc răng miệng, y tế dự phòng cho trẻ em từ 6 đến 11 tuổi hoàn toàn miễn phí; đầu tư ưu đãi để phát triển các cơ sở y tế...

Lãnh đạo Sở Y tế TPHCM trao khen thương bác sĩ tham gia chương trình có thành tích xuất sắc

Ông Nguyễn Phước Lộc mong rằng sau khi ứng tuyển thành công, các bác sĩ trẻ sẽ tham gia vào công tác chăm sóc sức khỏe liên tục tại các trạm y tế xã, phường, đặc khu. Hoặc góp phần nâng cao năng lực y tế học đường gắn với mô hình "Trường - Trạm"...

Ông cũng đề nghị các thầy, các cô, đội ngũ nhân viên y tế sẽ cùng nhau tiếp tục hoàn thiện, đề xuất nhiều cơ chế để nâng cao năng lực y tế của tuyến cuối và y tế cơ sở, y tế dự phòng để TPHCM phát triển toàn diện, hoàn thành tốt sứ mạng về chăm sóc sức khỏe - là vốn quý nhất của con người, vốn quý nhất của mỗi gia đình, xã hội và của cả hệ thống chính trị.