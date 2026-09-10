‘Khỏe mạnh đến trường’: Một ngày ấm áp ở Phiêng Cài

Đánh dấu sinh nhật nghệ sĩ SOOBIN (10/9) và sự kiện ra mắt dự án điện ảnh SOOBIN Live Concert Movie: ALL-ROUNDER, cộng đồng người hâm mộ KINGDOM đã triển khai chiến dịch “Khỏe mạnh đến trường” tại bản Phiêng Cài, xã Lóng Sập, tỉnh Sơn La. Một phòng khám lưu động cùng hàng trăm phần quà đã được trao tận tay trẻ em vùng biên.

Từ tình yêu nghệ sĩ đến những việc làm tử tế

SOOBIN ghi dấu trong lòng khán giả bằng hình ảnh một nghệ sĩ đa năng, luôn làm mới mình trong âm nhạc và trình diễn. Với cộng đồng KINGDOM, điều khiến họ gắn bó với nam ca sĩ không chỉ là tài năng mà còn là sự chân thành, nghiêm túc với nghề và những giá trị tích cực anh lan tỏa.

Từ tình yêu dành cho nghệ sĩ, người hâm mộ đã lựa chọn cách thể hiện thiết thực: biến niềm tự hào thành những hoạt động hỗ trợ cộng đồng, đặc biệt là trẻ em ở những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Nhân sinh nhật SOOBIN ngày 10/9, cũng là dịp dự án điện ảnh SOOBIN Live Concert Movie: ALL-ROUNDER ra mắt với thông điệp “Mỗi giấc mơ đều xứng đáng có một sân khấu”, liên minh fansite XKKD, S-Class và B.Q.Dung Food đã tổ chức chương trình “Khỏe mạnh đến trường – Lớp học nhỏ ước mơ to ver 3.0”. Với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và Công ty SS Label, đoàn thiện nguyện đã đến bản Phiêng Cài, nơi hành trình đến trường của nhiều em nhỏ còn không ít nhọc nhằn.

Phòng khám lưu động giữa núi rừng

Từ sáng sớm, sân trường Phiêng Cài đã rộn ràng tiếng trẻ nhỏ. Do bố mẹ bận làm nương, nhiều em tự dắt nhau vượt qua những con dốc để đến điểm trường. Sự e dè ban đầu nhanh chóng được xóa nhòa bằng những nụ cười, ánh mắt thân thiện và sự chăm sóc ân cần của các thành viên trong đoàn.

Để đưa dịch vụ y tế đến gần hơn với đồng bào, đoàn thiện nguyện đã vận chuyển máy siêu âm từ Hà Nội, vượt hàng trăm kilômét đường đèo lên bản. Phòng khám lưu động được dựng ngay tại điểm trường, tạo điều kiện cho 130 trẻ em ở Phiêng Cài và các bản lân cận được khám tổng quát, siêu âm, tư vấn sức khỏe miễn phí.

Tại đây, một em nhỏ được kiểm tra lại cánh tay từng bị gãy và còn di chứng; một em khác được xử lý chiếc răng sâu gây đau nhức kéo dài. Khi một em đang chờ khám bất ngờ bị chảy máu cam, các bác sĩ lập tức chăm sóc, vỗ về. Những thao tác y tế quen thuộc ở đô thị lại mang ý nghĩa đặc biệt tại một bản vùng cao còn nhiều khó khăn.

Những chiếc balo “to hơn lưng trẻ”

Bên cạnh hoạt động thăm khám, chương trình đã trao 130 suất quà gồm các sản phẩm bổ sung dinh dưỡng, canxi và cốm vi sinh; tặng 10 tủ thuốc gia đình cho những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và một tủ thuốc y tế cho Trường Mầm non Phiêng Cài. Các chuyên gia cũng hướng dẫn bà con kỹ năng sơ cứu, xử lý một số tình huống thường gặp trong sinh hoạt.

Niềm vui hiện rõ khi 130 áo khoác đồng phục, 130 balo, 130 mũ len cùng sách vở, dụng cụ học tập, bánh trung thu và đèn ông sao được trao tận tay các em. Có chiếc balo gần như lớn hơn tấm lưng bé nhỏ; có em ôm chặt món quà, có em ngượng ngùng ngắm nghía hồi lâu.

Chứng kiến khung cảnh ấy, một cô giáo cắm bản xúc động nói vui: “Hôm nay túi quà còn to hơn cả vóc dáng các cháu thế này, chắc phải gùi quà về bản thôi!”. Tiếng cười theo đó lan khắp sân trường vùng cao.

Từ cảm hứng nghệ thuật của SOOBIN, cộng đồng KINGDOM đã góp phần thắp lên một “sân khấu của lòng nhân ái” tại Phiêng Cài. Ở đó, những em nhỏ được chăm sóc sức khỏe, nhận áo mới, balo mới và thêm niềm vui đến trường. Tình cảm dành cho một nghệ sĩ, khi được chuyển hóa thành hành động thiết thực, có thể trở thành điểm tựa để những ước mơ nhỏ bé bắt đầu.