Xem robot chữa cháy điều khiển từ xa tại triển lãm quốc tế 2026

TPO - Triển lãm quốc tế về kỹ thuật, phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2026 quy tụ 500 gian hàng, 480 thương hiệu đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ, giới thiệu nhiều công nghệ mới trước những thách thức cháy, nổ từ xe điện, pin lithium-ion và các công trình hiện đại.

Sáng 9/9, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an) phối hợp với các đơn vị tổ chức “Triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện PCCC và CNCH; ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong công tác PCCC và CNCH; thiết bị an ninh, an toàn, bảo vệ năm 2026”.

Phương tiện chữa cháy được giới thiệu tại triển lãm.

Triển lãm là hoạt động thiết thực chào mừng 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (4/10/1961 - 4/10/2026) và 25 năm Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy (4/10/2001 - 4/10/2026).

Theo ban tổ chức, trước tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa cùng sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ và các nguồn năng lượng mới, công tác PCCC và CNCH đang đứng trước yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ. Trong đó, trọng tâm là chuyển từ phương thức ứng phó sang quản lý rủi ro dựa trên dữ liệu, tăng cường khả năng cảnh báo sớm và từng bước làm chủ công nghệ.

Cùng với đó, nhiều nguy cơ cháy, nổ mới cũng đang xuất hiện từ pin lithium-ion, xe điện, hệ thống lưu trữ năng lượng, nhà cao tầng và các công trình ngầm. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về những giải pháp kỹ thuật, phương tiện và công nghệ tương xứng.

Thiếu tướng Dương Đức Hải - Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH.

Phát biểu khai mạc triển lãm, Thiếu tướng Dương Đức Hải - Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an) cho biết, trải qua nhiều kỳ tổ chức, triển lãm không ngừng được mở rộng về quy mô, nội dung và tầm ảnh hưởng, từng bước trở thành hoạt động thường niên có uy tín trong khu vực.

"Đến nay, triển lãm được đánh giá là diễn đàn chuyên ngành quan trọng, kết nối các cơ quan quản lý, cơ sở nghiên cứu, nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp trong nước, quốc tế" - Thiếu tướng Dương Đức Hải nhấn mạnh.

Theo Thiếu tướng Hải, đây cũng là dịp để lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH giới thiệu năng lực, hình ảnh và truyền thống của mình. Đồng thời tạo cơ hội để các nhà sản xuất, nhà cung cấp hàng đầu thế giới giới thiệu những công nghệ, thiết bị và giải pháp PCCC, CNCH mới, hiện đại.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, triển lãm còn diễn ra nhiều chương trình chuyên đề như Tọa đàm quốc tế “Phát triển công nghiệp PCCC, CNCH góp phần phát triển công nghiệp an ninh phục vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân”; Diễn đàn “Đối thoại với doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ”.

Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, người dân, học sinh và sinh viên còn có cơ hội tham gia các hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm và thực hành kỹ năng thoát nạn, sơ cấp cứu, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Đông đảo học sinh tham gia trải nghiệm các hoạt động ngoài trời trong khuôn khổ triển lãm.

Các em học sinh được hướng dẫn sử dụng vòi nước chữa cháy.

Robot chữa cháy hạng nặng.

Robot chữa cháy điều khiển từ xa được giới thiệu tại triển lãm.