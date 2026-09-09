Hồ điều hòa đẹp nhất Hải Phòng ô nhiễm nghiêm trọng

TPO - Hồ Sen, một trong những hồ điều hòa đẹp nhất và ở trung tâm đô thị Hải Phòng bị ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí trong thời gian dài nhưng chưa được lực lượng chức năng xử lý.
Sau gần 2 năm thi công, nhiều hạng mục thuộc dự án vẫn ngổn ngang vật liệu đất đá, trở thành điểm tập kết vật liệu xây dựng, rác thải sinh hoạt, là nguyên nhân gây ra tình trạng ô nhiễm.
Bà Thu (ở ven Hồ Sen) cho biết, rác thải sinh hoạt phủ kín mặt hồ dẫn đến tình trạng ô nhiễm nguồn nước, không khí trong nhiều tháng nay nhưng không được đơn vị thi công thu dọn, xử lý.
Từ thùng xốp, vỏ chai nhựa, ni-lông đến rác thải sinh hoạt... khiến mặt hồ đặc quánh, váng bọt.
Dự án đầu tư cải tạo Hồ Sen được kỳ vọng góp phần kết nối đồng bộ với hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật khu vực, bổ sung các công trình công cộng, phúc lợi xã hội nhằm nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân ở trung tâm đô thị lõi Hải Phòng.