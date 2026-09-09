Hồ điều hòa đẹp nhất Hải Phòng ô nhiễm nghiêm trọng

TPO - Hồ Sen, một trong những hồ điều hòa đẹp nhất và ở trung tâm đô thị Hải Phòng bị ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí trong thời gian dài nhưng chưa được lực lượng chức năng xử lý.