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Khoa học

Hồ điều hòa đẹp nhất Hải Phòng ô nhiễm nghiêm trọng

Nguyễn Hoàn

TPO - Hồ Sen, một trong những hồ điều hòa đẹp nhất và ở trung tâm đô thị Hải Phòng bị ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí trong thời gian dài nhưng chưa được lực lượng chức năng xử lý.

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Dự án đầu tư cải tạo Hồ Sen﻿ được UBND quận Lê Chân (nay là phường Lê Chân, TP Hải Phòng﻿) khởi công cuối năm 2024 để nâng cấp, cải tạo vỉa hè, công viên cảnh quan khu vực Trung tâm chính trị - Hành chính, với tổng mức đầu tư khoảng 60 tỷ đồng từ ngân sách địa phương.
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Sau gần 2 năm thi công, nhiều hạng mục thuộc dự án vẫn ngổn ngang vật liệu đất đá, trở thành điểm tập kết vật liệu xây dựng, rác thải sinh hoạt, là nguyên nhân gây ra tình trạng ô nhiễm.
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Để thi công hạng mục công trình kiến trúc giữa hồ, đơn vị thi công san lấp đất, cát tạo thành đường đi. Sau thời gian dài thi công dự án, nước trong hồ chuyển màu sẫm. Ven hồ, mặt nước xuất hiện nhiều rác thải, váng bọt và bốc mùi hôi thối.
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Bà Thu (ở ven Hồ Sen) cho biết, rác thải sinh hoạt phủ kín mặt hồ dẫn đến tình trạng ô nhiễm nguồn nước, không khí trong nhiều tháng nay nhưng không được đơn vị thi công thu dọn, xử lý.
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Nhìn từ trên cao, toàn bộ diện tích mặt nước trong Hồ Sen chuyển màu nâu sẫm. Nhiều khu vực xuất hiện váng bọt trên diện rộng.
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Rác xuất hiện ở khắp nơi trên mặt hồ.
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Từ thùng xốp, vỏ chai nhựa, ni-lông đến rác thải sinh hoạt... khiến mặt hồ đặc quánh, váng bọt.
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Hồ Sen có vị trí đối diện Trung tâm Chính trị - Hành chính phường Lê Chân, trung tâm đô thị lõi thành phố cảng. Đây là một trong những hồ điều hòa lớn, có cảnh quan đẹp nhất Hải Phòng.
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Tại các hạng mục cải tạo vỉa hè đường Chợ Con, đường ven hồ, vật liệu xây dựng ngổn ngang trong thời gian dài, trở thành điểm tập kết rác thải sinh hoạt, gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường.

Dự án đầu tư cải tạo Hồ Sen được kỳ vọng góp phần kết nối đồng bộ với hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật khu vực, bổ sung các công trình công cộng, phúc lợi xã hội nhằm nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân ở trung tâm đô thị lõi Hải Phòng.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #Hồ Sen #hồ điều hòa #ô nhiễm nguồn nước #ô nhiễm không khí

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