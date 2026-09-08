Gần 200 chuyên gia quốc tế về Mạch và Trí tuệ nhân tạo đến Việt Nam

Gần 200 chuyên gia quốc tế về Mạch và Hệ thống trí tuệ nhân tạo từ những cơ sở giáo dục và nghiên cứu uy tín trên thế giới sẽ đến Việt Nam tham dự Hội nghị khoa học quốc tế IEEE lần thứ 8 về Mạch và Hệ thống Trí tuệ nhân tạo (IEEE AICAS 2026), diễn ra tại Hạ Long.

Từ ngày 16 đến 18/9/2026, tại Hạ Long (Quảng Ninh), Viện Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị khoa học quốc tế IEEE lần thứ 8 về Mạch và Hệ thống Trí tuệ nhân tạo (IEEE AICAS 2026).

EEE AICAS 2026 là hội nghị khoa học quốc tế hàng đầu (flagship) của Hiệp hội Mạch và Hệ thống IEEE (IEEE Circuits and Systems Society - IEEE CAS), được tổ chức với sự bảo trợ kỹ thuật của IEEE CAS, với ngôn ngữ sử dụng là tiếng Anh.

Hội nghị tập trung thảo luận những lĩnh vực nghiên cứu đang có tính thời sự và chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI); mạch và hệ thống cho AI; kiến trúc tính toán AI; tính toán trong bộ nhớ; thiết kế phần cứng, phần mềm; thiết bị và vật liệu mới; hệ thống neuromorphic; AI tại thiết bị biên và các ứng dụng AI trong Internet vạn vật (IoT), y tế, robot, phương tiện tự hành và các hệ thống thông minh.

Sự kiện sẽ được tổ chức trong ba ngày (16-18/9) tại Hạ Long.

Quy tụ các nhà khoa học, chuyên gia công nghệ hàng đầu

IEEE AICAS 2026 dự kiến có sự tham dự của các nhà khoa học, chuyên gia đến từ nhiều cơ sở giáo dục và nghiên cứu uy tín trên thế giới như Đại học Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh, Đại học Tokyo, Đại học Quốc gia Singapore, Đại học Công nghệ Nanyang, ETH Zurich, Đại học Quốc gia Seoul, Đại học Yang Ming Chiao Tung, Đại học Sungkyunkwan, TU Dresden, Đại học Sorbonne.

Hội nghị còn có sự tham gia của đại diện nhiều tập đoàn, trung tâm nghiên cứu công nghệ như Huawei, NVIDIA, Cadence, STMicroelectronics, T-Head, KAIST, CEA-Leti.

Trong khuôn khổ hội nghị, các chuyên gia quốc tế sẽ trình bày các báo cáo chuyên sâu (Keynote), chia sẻ những kết quả nghiên cứu mới và xu hướng phát triển trong AI, thiết kế vi mạch, kiến trúc tính toán và hệ thống thông minh.

Đây cũng là diễn đàn thúc đẩy trao đổi học thuật, kết nối các nhà khoa học, cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, qua đó mở rộng cơ hội hợp tác nghiên cứu trong nước và quốc tế.

Mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế của ĐHQGHN

Việc Viện Công nghệ Thông tin, ĐHQGHN đăng cai IEEE AICAS 2026 góp phần khẳng định năng lực nghiên cứu, đào tạo và tổ chức các sự kiện khoa học quốc tế của ĐHQGHN, đồng thời mở rộng mạng lưới hợp tác với các chuyên gia, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới.

Theo kế hoạch, kỷ yếu hội nghị dự kiến được đăng tải trên hệ thống IEEE Xplore và được chỉ mục trên Scopus/Web of Science (WoS).

Thông qua IEEE AICAS 2026, cộng đồng khoa học trong nước có thêm cơ hội kết nối với các nhóm nghiên cứu quốc tế, thúc đẩy nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn và hệ thống thông minh.

IEEE AICAS 2026 là một trong những hoạt động khoa học và hợp tác quốc tế nổi bật do ĐHQGHN đăng cai tổ chức trong năm 2026, góp phần tăng cường vị thế và quảng bá hình ảnh ĐHQGHN trong cộng đồng khoa học quốc tế.