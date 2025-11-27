Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Chuyên gia Đại học Quốc gia Hà Nội trực tiếp khảo sát, đề xuất giải pháp khắc phục thiên tai

Nghiêm Huê
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Các chuyên gia của Đại học Quốc gia Hà Nội đã trực tiếp khảo sát hiện trường, đề xuất các giải pháp căn cơ và khả thi giúp Đắk Lắk khắc phục hậu quả thiên tai trong cả ngắn hạn và dài hạn. Đoàn cũng đã trao quà hỗ trợ khẩn cấp tới người dân tại các khu vực chịu thiệt hại nặng.

Ngày 26/11, Đoàn công tác của Đại học Quốc gia Hà Nội do Giám đốc Hoàng Minh Sơn dẫn đầu đã khảo sát thực địa tại tỉnh Đắk Lắk.

z7265685277488-a43ccf7132a72558db92394446c1693c-190.jpg
Đại học Quốc gia ủng hộ đồng bào Đắk Lắk bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Đoàn công tác đã đến thăm Trường ĐH Xây dựng Miền Trung - đơn vị đang phối hợp hỗ trợ Đắk Lắk và Phú Yên trong đánh giá hiện trường sau lũ.

Các nhà khoa học hai bên trao đổi nhanh kết quả bước đầu, chia sẻ dữ liệu và nhận định nhằm bảo đảm việc đánh giá nguyên nhân - hệ quả của thiên tai được thực hiện khách quan và kịp thời. Đoàn cũng trực tiếp trao quà hỗ trợ khẩn cấp tới người dân tại các khu vực chịu thiệt hại nặng.

Trong quá trình khảo sát, Đoàn đã kiểm tra khu vực thủy điện sông Ba Hạ và đập Đồng Cam, hai công trình quan trọng trong điều tiết dòng chảy. Ghi nhận thực địa cho thấy, nhiều điểm đồi dốc có dấu hiệu sạt trượt sau mưa lớn kéo dài; một số vị trí đất đá mất kết cấu, tiềm ẩn nguy cơ sụt đổ. Tại các tuyến dân cư lân cận, lượng bùn đất đổ xuống lớn, gây ách tắc và tạo áp lực lên hệ thống thoát nước.

z7265914317040-f6bf638cd4939085d0fb8323316ae117.jpg
z7265914374864-a7f621f0badf0a5d45327fc58cd16c2e.jpg
Đoàn chuyên gia của Đại học Quốc gia Hà Nội khảo sát khu vực đập thủy điện sông Ba Hạ và đập Đồng Cam.

Đoàn cũng khảo sát tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn từng bị ngập sâu. Đây là nơi dòng chảy biến đổi mạnh do đặc điểm địa hình thung lũng kết hợp mưa kéo dài. Các chuyên gia nhận định khu vực này cần được giám sát chặt chẽ khả năng tiêu thoát nước để tránh tái diễn ngập sâu nếu xuất hiện thêm mưa cực đoan.

Giám đốc Hoàng Minh Sơn cho biết, tinh thần xuyên suốt của Đại học Quốc gia Hà Nội là đồng hành - chia sẻ - hỗ trợ thiết thực. Các hoạt động cứu trợ được tổ chức gọn nhẹ, không làm phát sinh thêm áp lực cho chính quyền địa phương đang tập trung khắc phục hậu quả. Ông nhấn mạnh, hỗ trợ phải đến đúng người, đúng thời điểm và đúng nhu cầu.

Ông Sơn đề nghị cần nhận diện rõ nguyên nhân gốc rễ dẫn đến ngập sâu và sạt lở đất, bao gồm: lượng mưa đặc biệt lớn, địa hình, khả năng tiêu thoát nước, mức độ an toàn của các hồ thủy lợi - thủy điện và tác động của các công trình hạ tầng. Ông Sơn cho rằng, trong thiên tai phức tạp, địa phương rất cần một bản đồ tình huống thời gian thực, tích hợp dữ liệu về mức ngập, số hộ cần di dời, khu vực nguy cơ sạt trượt, thông tin hồ chứa và tình trạng giao thông để điều phối cứu hộ hiệu quả.

Trước đó, đoàn công tác đã làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk và trao tặng tỉnh 1 tỉ đồng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Đây là hoạt động mở đầu trong chuỗi chương trình hỗ trợ khẩn cấp của ĐHQGHN dành cho các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên sau đợt thiên tai vừa qua.

Nghiêm Huê
#Đại học Quốc gia Hà Nội #ủng hộ đồng bào bị lũ lụt #khảo sát đánh giá thiên tai

