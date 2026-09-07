Sự thực về hai người bắt khỉ con ở Tòa thánh Tây Ninh

TPO - Nhiều trang mạng xã hội chia sẻ đoạn video clip ghi lại hình ảnh hai người bắt và đưa một con khỉ con rời khỏi khu vực Tòa thánh Tây Ninh, đặt nghi vấn hai người này không có thẩm quyền bắt khỉ. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh đã xác minh và cho biết sự việc không như thông tin đang lan truyền.

Hai ngày qua, đoạn video clip ghi lại hình ảnh hai người đưa một con khỉ con rời khỏi khu vực Tòa thánh Tây Ninh được chia sẻ trên nhiều trang mạng xã hội. Một số tài khoản cho rằng khỉ là động vật rừng và đặt câu hỏi về việc hai người trong clip có được phép bắt, đưa khỉ ra khỏi đàn hay không.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm, kéo theo nhiều ý kiến tranh luận về việc ai có thẩm quyền bắt, chăm sóc hoặc di chuyển khỉ tại khu vực Tòa thánh Tây Ninh.

Hai người trong clip là thành viên đội bảo vệ khỉ

Ngày 7/9, bà Trần Thị Ngân Hà, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh, cho biết, hai người xuất hiện trong đoạn video clip là thành viên đội bảo vệ khỉ tại khu vực Tòa thánh Tây Ninh.

Qua xác minh, một số cá thể khỉ con trong đàn có dấu hiệu bị bệnh. Những người phụ trách đã bắt các cá thể này đưa về cơ sở để chăm sóc, cho uống thuốc.

Hai người đưa khỉ con rời Tòa thánh Tây Ninh là thành viên đội bảo vệ khỉ.

Cá thể khỉ xuất hiện trong đoạn clip sau đó được đưa trở lại khu vực Tòa thánh Tây Ninh và thả về đàn. Quá trình này có sự chứng kiến của Công an phường Long Hoa.

Theo cơ quan chức năng, việc hai người đưa khỉ con rời khỏi khu vực Tòa thánh không phải là hành vi bắt trộm khỉ như một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội đang khiến dư luận hiểu nhầm.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh cũng cho biết đàn khỉ tại Tòa thánh được bảo vệ nghiêm ngặt, địa phương chưa ghi nhận tình trạng bắt trộm khỉ.

Tại khu vực này có đội chuyên phụ trách việc cho khỉ ăn và chăm sóc đàn khỉ. Do người chứng kiến không nắm rõ mục đích của việc bắt khỉ nên đã quay clip, đăng tải lên mạng xã hội, dẫn đến những thông tin chưa chính xác.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh đề nghị người dân kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống trước khi chia sẻ, tránh lan truyền nội dung chưa được xác thực.

Đàn khỉ sinh sống trong khu rừng tự nhiên ở nội ô Tòa thánh Tây Ninh hơn 20 năm qua. Đây chủ yếu là khỉ đuôi dài (Macaca fascicularis), thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB tại Việt Nam.

Đội bảo vệ khỉ chăm sóc những cá thể có dấu hiệu bị bệnh tại Tòa thánh Tây Ninh.

Từ vài chục cá thể ban đầu, đàn khỉ hiện phát triển lên hàng trăm con, trở thành nét đặc trưng tại Tòa thánh Tây Ninh và thu hút sự chú ý của du khách.

Tuy nhiên, việc đàn khỉ gia tăng cũng kéo theo nhiều vấn đề. Một số cá thể từng tràn sang khu vực nhà dân, giật đồ và tấn công người đến tham quan.

Lực lượng kiểm lâm tỉnh Tây Ninh cũng thường xuyên bắt những cá thể khỉ đầu đàn hung dữ để đưa về các khu vực rừng tự nhiên như Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát, rừng Chàng Riệc và núi Bà Đen.