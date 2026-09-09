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Khoa học

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Cần Thơ chi 160 tỷ đồng gia cố khẩn cấp sạt lở bờ sông Hậu

Cảnh Kỳ

TPO - UBND TP. Cần Thơ vừa ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp gia cố sạt lở bờ sông Hậu, đoạn qua xã Cù Lao Dung. Chiều dài xây dựng dự kiến 2km, kinh phí khoảng 160 tỷ đồng.

Động thái của UBND TP. Cần Thơ đưa ra nhằm chủ động kịp thời phòng, chống, khắc phục hậu quả, ngăn chặn sạt lở không tiếp tục mở rộng, lấn sâu vào bên trong, đảm bảo an toàn tính mạng và hạ tầng công cộng bên trong đê.

Chiều dài xây dựng dự kiến 2km, kè mềm, mái kè gia cố bằng thảm đá. Dự kiến kinh phí khoảng 160 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, thời gian xây dựng năm 2026-2027.

Tuyến bờ sông Hậu dài khoảng 2km vị trí tiếp giáp với cửa biển Trần Đề thuộc xã Cù Lao Dung hiện đã bị sạt lở mất hết rừng phòng hộ ngoài đê. Sóng đánh trực tiếp gây nứt thân đê, những ngày triều cường kết hợp ảnh hưởng mưa bão, sóng mạnh nguy cơ vỡ đê bất cứ lúc nào.

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Đai rừng phòng hộ bị sóng đánh tan tành.

Thời điểm năm 2005, khi xây dựng tuyến đê cửa sông qua địa bàn ấp Nguyễn Tăng, bề dày rừng phòng hộ (dừa nước, bần) phía ngoài đê còn khoảng 30-40m và có 16 hộ sinh sống bằng nghề đóng đáy. Do sạt lở xâm thực, hiện nay rừng phòng hộ không còn.

Năm 2022, UBND tỉnh Sóc Trăng (cũ) đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sạt lở tại khu vực trên và dời các hộ dân sinh sống ngoài đê vào bên trong để đảm bảo an toàn.

UBND TP. Cần Thơ giao Sở NN&MT, Chi cục Thủy lợi thực hiện công trình. Thường xuyên rà soát, kiểm tra để bảo đảm chỉ triển khai những hạng mục thật sự cấp bách và đảm bảo tính công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí, thất thoát ngân sách.

Trường hợp phải di dời người dân và ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra, phải có biện pháp cụ thể để hỗ trợ và phương án để tái định cư cho người dân ổn định cuộc sống sau khi di dời khỏi khu vực nguy hiểm...

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Ngày 4/8 vừa qua, UBND TP Cần Thơ công bố tình huống khẩn cấp sạt lở nguy hiểm ở khu vực này.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Cần Thơ xảy ra 239 điểm sạt lở, 8 điểm đặc biệt cấp bách đã được công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai. Nguy cơ ngập úng, sụt lún, sạt lở bờ sông, bờ kênh tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là khi mưa lớn kéo dài, triều cường hoặc tại khu vực nền đất yếu.

Nhằm chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ mới đây cũng chỉ đạo các cơ quan, địa phương khẩn trương triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kỹ năng phòng tránh; chủ động cảnh báo sớm cho người dân tại khu vực rủi ro cao, đặc biệt là các hộ dân ven sông, kênh, rạch.

Rà soát các vùng nguy cơ sạt lở, ngập lụt; cắm biển cảnh báo, chủ động di dời người dân khi cần thiết. Cập nhật phương án "bốn tại chỗ", chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư, nhu yếu phẩm. Kiểm tra, đôn đốc, tập huấn phương án cứu nạn, duy trì lực lượng thường trực. Sẵn sàng huy động lực lượng tham gia các tình huống thiên tai…

Cảnh Kỳ
#Cần Thơ #sạt lở #bờ sông Hậu #gia cố #đầu tư #khẩn cấp

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