Học sinh toàn quốc sẽ được khám sàng lọc 5 nhóm bệnh, tật học đường

TPO - Từ năm 2026, toàn bộ học sinh từ mầm non đến hết THPT trên cả nước sẽ được kiểm tra sức khỏe. Hai năm sau, hoạt động khám sàng lọc, phát hiện và tư vấn điều trị 5 nhóm bệnh, tật học đường được triển khai trên phạm vi toàn quốc.

Tại Thông tư số 34/2026/TT-BYT của Bộ Y tế: Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I: từ năm 2026 đến năm 2030 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế nêu rõ: Từ năm 2026, học sinh được kiểm tra sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế; Đến năm 2028, hoạt động khám sàng lọc phát hiện bệnh, tật học đường và tư vấn điều trị được triển khai trên toàn quốc. Các nhóm bệnh, tật trọng tâm gồm thừa cân, béo phì; tật khúc xạ; cong, vẹo cột sống; bệnh răng miệng và rối loạn sức khỏe tâm thần.

Bác sĩ Bệnh viện Nhi Hà Nội khám sức khỏe cho học sinh.

Việc khám sàng lọc được phối hợp thực hiện trong quá trình kiểm tra sức khỏe đầu năm học, khám sức khỏe hoặc khám sức khỏe định kỳ cho người học.

Những học sinh được phát hiện có bệnh, tật sẽ được tư vấn điều trị và chuyển tuyến theo quy định chuyên môn.

Ở cấp Trung ương, Bộ Y tế giao Cục Phòng bệnh chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý Khám, chữa bệnh hướng dẫn triển khai chương trình; kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp kết quả thực hiện.

UBND các tỉnh, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra sức khỏe, khám sàng lọc, phát hiện và tư vấn điều trị bệnh, tật học đường cho toàn bộ học sinh trên địa bàn.

Cùng với hoạt động khám sàng lọc, chương trình tập trung phòng, chống các bệnh tật phổ biến ở lứa tuổi học đường, với lực lượng thực hiện gồm cán bộ phụ trách công tác y tế trường học cấp xã và nhân viên y tế tại các cơ sở giáo dục.

Xây dựng bộ tiêu chí trường học nâng cao sức khỏe

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng Bộ Tiêu chí Trường học nâng cao sức khỏe và hệ thống tài liệu chuyên môn phục vụ công tác khám sàng lọc, phát hiện bệnh, tật học đường và tư vấn điều trị.

Cục Phòng bệnh chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai; trình Bộ Y tế ban hành Bộ Tiêu chí, phê duyệt theo thẩm quyền các tài liệu chuyên môn, tổ chức hội nghị đánh giá hằng năm, sơ kết, tổng kết; đồng thời kiểm tra, giám sát công tác y tế trường học và phòng bệnh trong các cơ sở giáo dục.

Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường được giao xây dựng Bộ Tiêu chí Trường học nâng cao sức khỏe, dự kiến hoàn thành năm 2028. Viện đồng thời xây dựng tài liệu chuyên môn, tập huấn giảng viên tuyến tỉnh về khám sàng lọc, phát hiện và tư vấn điều trị cong, vẹo cột sống; giám sát, hỗ trợ kỹ thuật theo địa bàn được phân công.

Viện Dinh dưỡng phụ trách xây dựng tài liệu chuyên môn và tập huấn tuyến tỉnh về khám sàng lọc, phát hiện và tư vấn điều trị thừa cân, béo phì; đồng thời giám sát, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật trong lĩnh vực này.

Đối với tật khúc xạ, Bệnh viện Mắt Trung ương là đầu mối xây dựng tài liệu chuyên môn, tập huấn tuyến tỉnh về khám sàng lọc, tư vấn điều trị và dự phòng, đồng thời hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật.

Trong lĩnh vực răng miệng, Bệnh viện Răng-Hàm-Mặt Trung ương Hà Nội xây dựng tài liệu chuyên môn, tập huấn, giám sát và hỗ trợ kỹ thuật theo địa bàn được phân công. Bệnh viện Răng-Hàm-Mặt Trung ương TPHCM thực hiện tập huấn, giám sát và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật theo địa bàn.

Đối với rối loạn sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Tâm thần Trung ương I được giao xây dựng tài liệu chuyên môn, tập huấn tuyến tỉnh về khám sàng lọc, tư vấn điều trị và dự phòng; đồng thời giám sát, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật.

Thí điểm đưa y tế trường học vào chương trình đào tạo bác sĩ

Chương trình cũng đặt mục tiêu thí điểm đưa nội dung y tế trường học vào chương trình giảng dạy cho sinh viên hệ y tế dự phòng và y tế công cộng.

Đại học Y Hà Nội, thông qua Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, cùng Trường Đại học Y tế công cộng được giao triển khai nội dung này.

Ở địa phương, UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo tổ chức tập huấn cho tuyến xã về khám sàng lọc, phát hiện và tư vấn điều trị 5 nhóm bệnh, tật học đường gồm thừa cân, béo phì; tật khúc xạ; cong, vẹo cột sống; bệnh răng miệng và rối loạn sức khỏe tâm thần.

Các địa phương đồng thời tăng cường giám sát vệ sinh trường học và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho công tác y tế trường học.

Như vậy, việc kiểm tra sức khỏe và khám sàng lọc bệnh, tật học đường được thiết kế theo lộ trình từ kiểm tra sức khỏe toàn bộ học sinh từ năm 2026, tiến tới khám sàng lọc 5 nhóm bệnh, tật trọng tâm từ năm 2028, với sự phối hợp chuyên môn từ Trung ương đến tuyến xã.