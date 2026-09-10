Bảo hiểm PVI mang đến giải pháp bảo vệ sức khỏe toàn diện với sản phẩm Ngũ Phúc Ưu Việt

Trước nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe ngày càng gia tăng, Bảo hiểm PVI giới thiệu sản phẩm Ngũ Phúc Ưu Việt, giải pháp bảo hiểm sức khỏe hướng tới hỗ trợ khách hàng giảm áp lực tài chính trước các rủi ro y tế.

Chi phí y tế có xu hướng tăng trong những năm gần đây, tạo áp lực đáng kể đối với nhiều gia đình khi không may phát sinh nhu cầu điều trị. Với các trường hợp điều trị nội trú hoặc bệnh lý nghiêm trọng như ung thư, chi phí có thể lên tới hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng, ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch tài chính của người bệnh và gia đình.

Trong khi đó, bảo hiểm sức khỏe tư nhân vẫn chưa trở thành lựa chọn phổ biến đối với nhiều gia đình tại Việt Nam. Nhiều gia đình chủ yếu dựa vào bảo hiểm y tế nhà nước hoặc tự chi trả viện phí từ nguồn tích lũy cá nhân. Thực tế này cho thấy việc chủ động chuẩn bị một giải pháp bảo vệ sức khỏe phù hợp đang trở thành nhu cầu thiết thực, nhất là trong bối cảnh rủi ro y tế có thể xảy ra bất ngờ.

Từ năm 2018, Tổng công ty Bảo hiểm PVI đã triển khai sản phẩm Bảo hiểm Ngũ Phúc Ưu Việt, hướng tới mục tiêu mang đến giải pháp bảo vệ sức khỏe toàn diện cho khách hàng. Sản phẩm được phát triển trên cơ sở hợp tác chiến lược với đối tác Nhật Bản Asahi Life cùng các đơn vị phân phối uy tín.

Trong suốt quá trình triển khai, Bảo hiểm PVI đã thực hiện chi trả hơn 16.000 vụ bồi thường với tổng số tiền lên tới hơn 41 tỷ đồng, góp phần hỗ trợ khách hàng trong các trường hợp phát sinh chi phí y tế.

Sản phẩm bảo hiểm Ngũ Phúc Ưu Việt của Bảo hiểm PVI được thiết kế với hệ thống quyền lợi bảo hiểm nhiều tầng, bao gồm quyền lợi điều trị nội trú, hỗ trợ chi phí điều trị ung thư bằng các phương pháp tiên tiến và quyền lợi ngoại trú mở rộng tùy theo nhu cầu. Sản phẩm áp dụng cho khách hàng từ 1 đến 65 tuổi, phù hợp với cá nhân và gia đình có nhu cầu chủ động bảo vệ tài chính trước rủi ro sức khỏe.

Bên cạnh phạm vi quyền lợi, Bảo hiểm PVI chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ với quy trình bồi thường nhanh chóng, chính xác, minh bạch cùng hệ thống hỗ trợ khách hàng 24/7. Khách hàng có thể tìm hiểu thông tin sản phẩm, đăng ký tư vấn và lựa chọn phương án bảo hiểm phù hợp với nhu cầu thực tế.

Để tạo nền tảng cho việc phát triển các sản phẩm bảo hiểm bền vững, Bảo hiểm PVI luôn chú trọng củng cố năng lực tài chính, chất lượng dịch vụ và hiệu quả giải quyết bồi thường. Doanh nghiệm hiện duy trì xếp hạng năng lực tài chính A- (Xuất sắc), triển vọng ổn định từ AM Best trong 4 năm liên tiếp. Đồng thời, tại InsuranceAsia News Country Awards for Excellence 2026, Bảo hiểm PVI đồng thời được vinh danh tại 2 hạng mục nổi bật là “Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ xuất sắc nhất” và “Doanh nghiệp Quản lý bồi thường xuất sắc nhất”.

Đây cũng là cơ sở để Bảo hiểm PVI tiếp tục nâng cao chất lượng các giải pháp bảo hiểm sức khỏe, trong đó có Ngũ Phúc Ưu Việt, hướng tới đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu bảo vệ sức khỏe và tài chính của khách hàng.

Khách hàng quan tâm đến sản phẩm Ngũ Phúc Ưu Việt có thể đăng ký tư vấn hoặc tìm hiểu thêm thông tin qua các kênh: