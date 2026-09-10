Việt kiều về nước tìm kiếm dịch vụ nha khoa chất lượng cao - Vì sao SK được lựa chọn?

Ngày càng nhiều người Việt sống và làm việc ở nước ngoài lựa chọn trở về Việt Nam để chăm sóc răng miệng. Và Nha khoa SK đã trở thành một điểm đến tin cậy.

Vì sao Việt kiều lựa chọn SK?

Khách hàng Booni Haynes đến từ Mỹ

Với khách hàng Việt kiều, thời gian trở về Việt Nam thường không dài. Vì vậy, một kế hoạch điều trị rõ ràng, quy trình chuyên nghiệp và khả năng ứng dụng công nghệ để tối ưu quá trình thăm khám, điều trị là những yếu tố đặc biệt quan trọng.

Tại SK, khách hàng được thăm khám và đánh giá dựa trên tình trạng răng miệng thực tế, từ đó bác sĩ xây dựng kế hoạch điều trị phù hợp với nhu cầu và thời gian của từng người.

Công nghệ hiện đại trong từng giải pháp điều trị

SK chú trọng đầu tư và ứng dụng công nghệ số trong các lĩnh vực thế mạnh như chỉnh nha, bọc răng sứ và trồng răng Implant, giúp bác sĩ có thêm dữ liệu để chẩn đoán, lập kế hoạch và theo dõi quá trình điều trị.

Chỉnh nha - cá nhân hóa từ dữ liệu 3D

Với chỉnh nha, các công nghệ như Scan iTero 5D, Cone Beam CT 3D, ClinCheck và Smile Vision AI hỗ trợ bác sĩ phân tích tình trạng răng, khớp cắn và mô phỏng kế hoạch điều trị.

Đặc biệt với Invisalign, khách hàng có thể hình dung rõ hơn về quá trình dịch chuyển răng và kết quả dự kiến trước khi bắt đầu hành trình.

Công nghệ giúp rút ngắn khoảng cách giữa khách hàng và kế hoạch điều trị, đặc biệt hữu ích với những người sinh sống xa Việt Nam và cần chủ động sắp xếp thời gian.

Bọc răng sứ công nghệ Smile Tech - Thiết kế nụ cười theo dấu ấn riêng

Khách hàng CHENG-SUYAN đến từ Trung Quốc

Smile Tech – thiết kế nụ cười riêng, kiểm soát từng chi tiết trước khi phục hình.

SK ứng dụng công nghệ Smile Tech, kết hợp hàm Wax-up giúp thiết kế nụ cười cá nhân hóa trước khi thực hiện phục hình răng sứ, hỗ trợ bác sĩ có dữ liệu trực quan để lên kế hoạch thẩm mỹ phù hợp.

Wax-up giúp bác sĩ kiểm tra và điều chỉnh trước các yếu tố như hình dáng, tỷ lệ, màu sắc, khớp cắn và đường hoàn tất, từ đó định hướng nụ cười hài hòa với khuôn mặt và mong muốn của từng khách hàng.

Từ đó, mỗi nụ cười được định hướng theo đặc điểm riêng của từng khách hàng, thay vì sử dụng một khuôn mẫu giống nhau

Trồng răng Implant - công nghệ định vị phẫu thuật Navigation

Trong cấy ghép Implant, SK ứng dụng công nghệ Implant Navigation, kết hợp dữ liệu CT Cone Beam 3D để hỗ trợ bác sĩ xác định vị trí, góc độ và chiều dài Implant phù hợp với cấu trúc giải phẫu của từng khách hàng.

Công nghệ Navigation cho phép bác sĩ theo dõi vị trí mũi khoan theo thời gian thực, hỗ trợ tăng độ chính xác, hạn chế tác động đến các cấu trúc giải phẫu quan trọng và tối ưu quá trình cấy ghép.

Nhờ đó, kế hoạch Implant được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, hướng đến điều trị chính xác, an toàn và tối ưu thời gian.

Việc ứng dụng công nghệ giúp quá trình điều trị được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, hướng đến mục tiêu khôi phục khả năng ăn nhai, thẩm mỹ và sự ổn định lâu dài.

Nha khoa SK tự hào là điểm đến cho người Việt trở về

Với người Việt xa quê, mỗi lần trở về Việt Nam đều mang theo nhiều kỳ vọng. Vì vậy, SK lựa chọn xây dựng thương hiệu bằng những điều bền vững: chuyên môn, công nghệ, sự minh bạch, tận tâm và trách nhiệm.

Bởi công nghệ có thể tạo nên một quy trình hiện đại, nhưng chính chất lượng điều trị và cách khách hàng được đồng hành mới là điều quyết định một thương hiệu có thể đi đường dài.

NHA KHOA THẨM MỸ SK

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