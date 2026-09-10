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Thế giới

Tổng thống Trump nói 'Mỹ phát hiện hoạt động tại khu vực núi Pickaxe của Iran'

Quỳnh Như

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đã phát hiện một số hoạt động tại khu vực núi Pickaxe, gần cơ sở hạt nhân Natanz của Iran, đồng thời cảnh báo Tehran không nên có động thái bất thường nếu không muốn hứng chịu một đòn tấn công mạnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/9 cho biết Washington đã phát hiện một số hoạt động tại khu vực núi Pickaxe của Iran và cảnh báo Tehran không nên có những động thái mà Mỹ cho là nguy hiểm.

"Chúng tôi nhận thấy có một số hoạt động tại Pickaxe. Tôi khuyên Iran không nên hành động vì chúng tôi sẽ phải giáng một đòn rất mạnh vào họ", ông Trump phát biểu tại một sự kiện của đảng Cộng hòa.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Đây không phải lần đầu Tổng thống Trump đề cập khả năng tấn công khu vực này. Ông đã nhiều lần cảnh báo về núi Pickaxe từ giữa tháng 7, trong bối cảnh Mỹ và Israel gia tăng sức ép đối với chương trình hạt nhân của Iran.

Núi Pickaxe nằm cách thủ đô Tehran khoảng 220 km về phía nam và chỉ cách khu phức hợp hạt nhân Natanz khoảng 2 km. Khu vực này được cho là đang có một hệ thống đường hầm được xây dựng trong lòng núi.

Theo Viện Khoa học và An ninh Quốc tế (ISIS), một tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Mỹ tập trung vào vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân, công trình đường hầm đang được xây dựng tại núi Pickaxe không phải là mục tiêu trong các cuộc tấn công trước đây.

Trong khi đó, khu phức hợp Natanz, nơi Iran vận hành các cơ sở làm giàu uranium, từng bị tấn công trong chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel.

Ông Trump coi việc làm suy yếu năng lực hạt nhân của Iran là một trong những mục tiêu quan trọng của chiến dịch quân sự. Tehran khẳng định chương trình hạt nhân của nước này phục vụ mục đích hòa bình và Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân.

Phát biểu mới của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh giá dầu và khí đốt tăng cao do xung đột với Iran đang trở thành vấn đề gây sức ép đối với chính quyền Mỹ và đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Quỳnh Như
Reuters
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