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Pháp luật

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Khởi tố người đàn ông xâm hại bé gái 13 tuổi ở An Giang

Nhật Huy

TPO - Dù biết T. mới 13 tuổi, Cổ Văn Nghiệp vẫn nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại T. tại nhà người bạn trong những lần đến chơi.

Ngày 10/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam Cổ Văn Nghiệp (31 tuổi, trú xã Vĩnh Hanh) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo cơ quan điều tra, khoảng tháng 1/2026, Nghiệp đến nhà một người bạn tại xã Óc Eo, tỉnh An Giang chơi. Tại đây, Nghiệp quen biết và nảy sinh tình cảm với em N.T.H.T. (13 tuổi, trú xã Gành Hào, tỉnh Cà Mau).

Từ ngày 2 - 20/6, dù biết T. mới 13 tuổi, Nghiệp vẫn nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại em tại nhà người bạn trong những lần đến chơi. Sau đó, Nghiệp và T. cắt đứt liên lạc.

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Cổ Văn Nghiệp tại cơ quan Công an.

Ngày 7/7, Công an tỉnh An Giang thụ lý điều tra vụ án “Sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm” xảy ra tại xã Óc Eo, có liên quan đến T.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Nghiệp có hành vi xâm hại T. Sau đó, Nghiệp đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Nhật Huy
#An Giang #hiếp dâm #người dưới 16 tuổi #xâm hại #khởi tố

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