Giám đốc Công an Hà Nội: Phải xây dựng kế hoạch, tổ chức đấu tranh quyết liệt với tội phạm mạng

TPO - Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu Công an các đơn vị quyết liệt trong công tác nhận diện, phát hiện, đấu tranh với tội phạm mạng "không vùng cấm, không biên giới".

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị “Bàn giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh với các đối tượng vi phạm pháp luật trên không gian mạng”, Công an TP Hà Nội cho biết, không gian mạng đang trở thành “địa bàn” hoạt động mới của nhiều loại tội phạm.

Đáng chú ý, tội phạm trên không gian mạng ngày càng chuyên nghiệp hóa, các đối tượng có thể ẩn danh, hoạt động ở nhiều địa phương, thậm chí nhiều quốc gia nhưng vẫn phối hợp thực hiện hành vi phạm tội.

Trong lĩnh vực lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các đối tượng liên tục thay đổi kịch bản, từ đầu tư tài chính, tuyển cộng tác viên đến giả danh cơ quan chức năng, ngân hàng. Nhiều đường dây còn thu thập, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân để tiếp cận nạn nhân.

Tội phạm ma túy cũng lợi dụng mạng xã hội để tìm kiếm khách hàng, thỏa thuận giá cả, giao nhận và thanh toán. Trong khi đó, nhiều mâu thuẫn từ đời thực được đưa lên Facebook, TikTok, nhóm kín, thậm chí bị kích động thành các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự. Bên cạnh đó, các đối tượng phản động, chống đối cũng lợi dụng không gian mạng để phát tán thông tin xuyên tạc, kích động, gây hoang mang trong nhân dân.

Trước thực tế này, công tác phòng, chống tội phạm đòi hỏi phải thay đổi tư duy, chủ động phòng ngừa, phát hiện từ sớm, từ xa, không để lực lượng chức năng chỉ chạy theo xử lý từng vụ việc.

Việc quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện, nhất là karaoke, bar, pub, lounge... được kết hợp với công tác nắm tình hình trên không gian mạng, qua đó hỗ trợ phát hiện các dấu hiệu vi phạm, quản lý chặt đối tượng và kịp thời xử lý những tình huống phức tạp về an ninh, trật tự được đăng tải trên mạng xã hội.

Qua đó, trong 8 tháng đầu năm 2026, công tác đấu tranh với tội phạm lợi dụng không gian mạng trên địa bàn Thủ đô đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Chủ động nhận diện tội phạm mạng

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Phan Mạnh Trường, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, ghi nhận Công an TP Hà Nội đã nhận diện khá đầy đủ, chính xác tình hình, nguyên nhân và những khó khăn trong đấu tranh với loại tội phạm này; đồng thời triển khai nhiều giải pháp căn cơ, phù hợp với từng nhóm, loại tội phạm nổi lên trên địa bàn.

Thiếu tướng Phan Mạnh Trường, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự.

Theo Thiếu tướng Phan Mạnh Trường, trước một loại tội phạm ngày càng tinh vi, ẩn danh, giải pháp công nghệ phải được đặc biệt coi trọng. Thời gian qua, Bộ Công an đã tham mưu, triển khai những giải pháp mang tính căn cơ như quản lý, định danh tài khoản trên không gian mạng, kiểm soát SIM “rác”, qua đó từng bước hạn chế những “khoảng tối” để tội phạm ẩn náu.

Lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự cũng yêu cầu đặc biệt coi trọng việc truy tìm dấu vết dòng tiền, phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng để kịp thời xác minh, phong tỏa tài khoản, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người dân. Các đơn vị cần tăng cường cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin, xâu chuỗi vụ việc, tránh phân tán nguồn lực, nâng cao hiệu quả phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm trên không gian mạng.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, nhấn mạnh tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật trên không gian mạng đang diễn biến rất phức tạp, tác động trực tiếp đến nhiều mặt của đời sống xã hội. Nếu không chủ động nhận diện, phát hiện và xử lý kịp thời từ sớm, các nguy cơ, hành vi vi phạm có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu toàn lực lượng đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp công tác; chủ động nhận diện, kịp thời phát hiện phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Các đơn vị phải xây dựng kế hoạch căn cơ, tổ chức đấu tranh quyết liệt, hiệu quả; đồng thời tận dụng hiệu quả không gian mạng phục vụ công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu Công an các đơn vị tạo chuyển biến rõ nét về tư duy và hành động trong công tác nhận diện, phát hiện, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật trên không gian mạng; quyết liệt trong công tác nhận diện, phát hiện, đấu tranh "không vùng cấm, không biên giới".