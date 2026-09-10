Giám đốc doanh nghiệp lĩnh 13 năm tù vì lừa 6,4 tỷ đồng đặt cọc mua Rolls-Royce Phantom

TPO - TAND TP. Cần Thơ tuyên phạt Nguyễn Huy Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH VOV CAR Việt Nam 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, sau khi nhận hơn 6,4 tỷ đồng tiền đặt cọc mua xe Rolls-Royce Phantom VIII nhưng không thực hiện được thỏa thuận.

Ngày 10/9, TAND TP. Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Huy Tuấn (SN 1984) - Giám đốc Công ty TNHH VOV CAR Việt Nam 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, đầu năm 2023, vợ chồng bà T.T.B.N. liên hệ với Tuấn qua Zalo, đề nghị làm thủ tục đăng ký mua, nhập khẩu một chiếc Rolls-Royce Phantom VIII từ nước ngoài về Việt Nam.

Tuấn đồng ý và đưa ra thông tin rằng bản thân có mối quan hệ, có thể đăng ký biển số xe ngoại giao để giảm giá mua xe. Hai bên thỏa thuận giá chiếc xe 980.000 USD, tương đương khoảng 23 tỷ đồng, thời gian giao xe chậm nhất vào tháng 4/2024.

Bị cáo Nguyễn Huy Tuấn.

Ngày 28/2/2023, bà N. và Tuấn lập biên bản thỏa thuận mua bán xe. Đến ngày 2/3/2023, chồng bà N. chuyển hơn 6,4 tỷ đồng vào tài khoản của Tuấn để đặt cọc mua xe.

Sau đó, vợ chồng bà N. nhiều lần yêu cầu Tuấn cung cấp thông tin, hình ảnh và hồ sơ liên quan đến việc mua xe nhưng Tuấn không cung cấp được.

Ngày 1/7/2023, khi vợ chồng bà N. yêu cầu Tuấn cam kết thực hiện thỏa thuận, bị cáo không trực tiếp gặp mà thuê người chuyển văn bản cam kết do mình soạn, ký và đóng dấu Chi nhánh Công ty CP VOV USED CAR. Trong văn bản, Tuấn cam kết thực hiện thỏa thuận.

Đến cuối tháng 4/2024, thời hạn giao xe đã đến nhưng chiếc Rolls-Royce vẫn chưa được bàn giao. Tuấn thông báo xe chưa nhập được và hứa đến ngày 15/5/2024 sẽ có xe. Đồng thời, Tuấn chuyển trả 200 triệu đồng tiền phạt chậm giao xe để tạo lòng tin, khiến vợ chồng bà N. đồng ý gia hạn.

Tuy nhiên, đến ngày 15/5/2024, Tuấn tiếp tục thông báo chưa có xe và đề nghị đưa một chiếc xe khác cho vợ chồng bà N. làm tin nhưng không được đồng ý. Sau đó, vợ chồng bà N. tố giác Tuấn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra, Tuấn khai bản thân không có điều kiện nhập khẩu, Công ty TNHH VOV CAR Việt Nam cũng không có chức năng nhập khẩu, kinh doanh xe Rolls-Royce Phantom VIII.

Tuấn cho rằng khi thỏa thuận mua bán xe với vợ chồng bà N., bị cáo thực hiện với tư cách cá nhân, không sử dụng chức danh giám đốc công ty. Sau khi nhận hơn 6,4 tỷ đồng tiền đặt cọc, Tuấn sử dụng số tiền này để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Đến thời điểm xét xử, Tuấn đã khắc phục, trả lại cho bị hại 2 tỷ đồng. Bị cáo còn có trách nhiệm trả hơn 4,4 tỷ đồng.