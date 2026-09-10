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Thế giới

Iran mở rộng đối đầu trên biển, tìm cách đảo ngược lệnh phong toả hàng hải Mỹ

Quỳnh Như

TPO - Iran đang tìm cách đảo ngược sức ép từ lệnh phong tỏa hàng hải của Mỹ bằng cách mở rộng phạm vi đáp trả ra ngoài eo biển Hormuz, đe dọa hoạt động vận tải biển trên một khu vực rộng lớn hơn.

Trang Nour News hôm thứ Tư (9/9) cho biết sự leo thang mới nhất cho thấy dấu hiệu đảo ngược logic của lệnh phong tỏa.

Theo trang này, mục tiêu ban đầu của lệnh phong tỏa Mỹ là hạn chế các tuyến xuất khẩu, qua đó gây sức ép lên nền kinh tế Iran. Tuy nhiên, khi cả Mỹ và Iran đều nhắm vào tàu chở dầu và tàu quân sự, trong khi lưu lượng hàng hải qua eo Hormuz sụt giảm mạnh, chi phí của cuộc phong tỏa không còn chỉ do Tehran gánh chịu.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) hôm thứ Tư tuyên bố đã đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào 5 tàu chở dầu Iran bằng cách nhắm mục tiêu vào 2 tàu chiến và 8 tàu chở dầu của Mỹ, cùng 10 tàu mà Tehran coi là vi phạm vùng cấm tại eo Hormuz. Washington phủ nhận việc các tàu chiến Mỹ bị trúng đạn.

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Ảnh minh hoạ.

Iran mở rộng đối đầu khu vực

Người phát ngôn IRGC Hossein Mohebbi cho biết một vùng hạn chế mới sẽ trải dài từ khu vực Chabahar, qua một phần Vịnh Oman và Biển Ả Rập, dọc theo các tuyến hàng hải dẫn vào eo Hormuz. Tehran chưa công bố tọa độ cụ thể của khu vực này.

IRGC đồng thời cảnh báo các tàu chở dầu và tàu thương mại đang neo đậu tại các cảng ở Kuwait và Bahrain phải rời đi, đồng thời đe dọa những tàu không tuân thủ.

Theo ông Mohebbi, các tàu đi vào khu vực mà không được Iran cho phép có thể bị đưa vào danh sách trừng phạt và bị từ chối các dịch vụ hàng hải, bảo hiểm cũng như những dịch vụ liên quan trong tương lai.

Hãng tin Nour News cho rằng ý nghĩa không chỉ nằm ở việc tạo ra một khu vực hạn chế khác mà còn ở việc "thay đổi logic đối đầu với sự phong tỏa".

"Tehran không nhất thiết phải bắt giữ một con tàu để thay đổi hành vi của một bên, chỉ cần chi phí tương tác với tàu hoặc mạng lưới đó tăng lên là đủ để phía bên kia chủ động rút lui", Nour News cho biết.

Ngoại giao thu hẹp phạm vi

Trong bối cảnh triển vọng ngoại giao ngày càng thu hẹp, Tehran đang đặt cược rằng việc mở rộng phạm vi ảnh hưởng của lệnh phong tỏa sẽ khiến Mỹ, các nước trong khu vực và ngành vận tải biển phải chịu thêm chi phí, từ đó tạo áp lực buộc Washington thay đổi chính sách.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo chiến lược này có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho chính đội tàu và nguồn thu dầu mỏ của nước này.

Cựu Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại Quốc hội Iran Heshmatollah Falahatpisheh cáo buộc những người theo đường lối cứng rắn đang đặt đội tàu chở dầu của Iran vào tình thế nguy hiểm.

Quỳnh Như
Iran International
#Iran #phong tỏa #đối đầu #eo Hormuz #tàu chở dầu #Vệ binh Cách mạng #ngoại giao #Trung Đông

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