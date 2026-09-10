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Giải trí

Danh tính nam diễn viên phim giờ vàng đột tử ở phòng trọ

Minh Vũ

TPO - Đoàn phim đã cố gắng liên lạc với nam diễn viên suốt đêm, nhưng không nhận được hồi đáp. Sau khi đến căn phòng trọ chật hẹp, họ phát hiện ông đã lặng lẽ qua đời.

Ngày 10/9, trang China Press đưa tin nam diễn viên Vương Tân Phưởng đã qua đời một mình tại phòng trọ ở Tân An, Thiểm Tây, Trung Quốc, ở độ tuổi 54. Gia đình bất ngờ vì trước đó ông chăm chỉ làm việc, không tiết lộ về sức khỏe.

Theo Sina, Vương Tân Phưởng thuê trọ tại căn phòng nhỏ gần phim trường để tiện đóng phim. Ông tham gia đóng một số phim ngắn. Ngày 5/9, nhân viên đoàn phim đã gọi điện để giục ông tới phim trường nhưng không thể liên lạc. Đến khi họ tới kiểm tra thì thấy nam diễn viên đã qua đời.

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Vương Tân Phưởng là nam diễn viên từng tham gia phim Đi đến nơi có gió do Lưu Diệc Phi, Lý Hiện đóng chính.

Con trai Vương Tân Phưởng cho biết anh rất bàng hoàng khi hay tin cha không còn. Trước đó, nam diễn viên họ Vương mắc một số bệnh lý như cao huyết áp và tiểu đường, lúc sinh thời ông thỉnh thoảng uống rượu, nhưng không có bệnh lý nghiêm trọng nào khác.

Vương Tân Phưởng sinh năm 1972, tham gia diễn xuất cách đây 9 năm. Ông bước chân vào nghề diễn viên sau khi công việc kinh doanh bết bát dẫn tới phá sản.

Thời gian đầu, ông thường đóng vai quần chúng, nhưng nhờ nỗ lực và thái độ nghiêm túc làm việc, Vương Tân Phưởng dần được nhà sản xuất giao vai có trọng lượng hơn, lời mời làm việc nhờ đó cũng nhiều thêm.

Năm 2023, Vương Tân Phưởng vào vai người đàn ông thôn quê chất phác ở Đi đến nơi có gió, do Lưu Diệc Phi và Lý Hiện đóng chính.

Nam diễn viên còn xuất hiện trong hơn 50 tác phẩm như Bạch phát, Phong tái khởi thời, Đại Tống thiếu niên chí, Thiếu nữ đại nhân, Trường Ca hành, Phù thế song kiều truyện... Trong đó, đáng chú ý là vai hiệu trưởng Đại học Bắc Kinh phim Thức tỉnh thời đại.

Ở tuổi 54, Vương Tân Phưởng lặng lẽ ra đi sau nhiều thăng trầm của cuộc sống. Trong 9 năm qua, ông nay đây mai đó, đi theo các đoàn phim tới nhiều phim trường khắp Trung Quốc, thuê những căn phòng nhỏ hẹp để sống tạm.

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Các diễn viên nhỏ trong giới giải trí Hoa ngữ luôn phải nỗ lực đóng nhiều vai mới đủ chi phí duy trì cuộc sống.

Hồi tháng 6, giới giải trí Trung Quốc cũng nhận tin buồn khi nam diễn viên trẻ Kim Trạch ra đi ở tuổi 33 tại nhà riêng. Nguyên nhân ban đầu được xác nhận là nhồi máu cơ tim vì lao lực quá độ, thiếu ngủ trầm trọng.

Trong những dòng tin nhắn với bạn gái cũ, Kim Trạch thể hiện sự mệt mỏi với áp lực đóng phim liên tục. Có những ngày nam diễn viên chỉ được nằm xuống khi đã 1-2h sáng, nhưng tới 6h lại phải dậy để tiếp tục "một ngày hành xác mới".

Giới giải trí Hoa ngữ ngày một khó khăn, các diễn viên phải nỗ lực hết sức mới tìm được vai diễn mới. Những diễn viên nhỏ như Vương Tân Phưởng, Kim Trạch đều làm việc quần quật mới kiếm đủ tiền duy trì cuộc sống. Sự đánh đổi này có khi phải trả giá bằng mạng sống.

Minh Vũ
#Vương Tân Phưởng #Đi đến nơi có gió #Thức tỉnh thời đại #sao Hoa ngữ #phim Trung Quốc

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