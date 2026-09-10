25.000 khán giả đổ bộ concert có 60 ca sĩ

TPO - Gần 60 nghệ sĩ, trong đó có Soobin, Binz, Quang Hùng MasterD, Dương Domic và rapper Thái Lan F.HERO tham gia Sao Concert ngày 10/10 tại TPHCM. Chương trình dự kiến đón 25.000 khán giả, kéo dài liên tục hơn 14 giờ.

Chiều 9/9, ban tổ chức Sao Concert - The Stardom Music Festival - công bố kế hoạch tổ chức và danh sách 60 nghệ sĩ tham gia chương trình. Sự kiện diễn ra tại Khu đô thị Vạn Phúc, TPHCM, với ba sân khấu, kéo dài hơn 14 giờ và có quy mô khoảng 25.000 khán giả.

Công bố 60 nghệ sĩ ở concert kéo dài 14 giờ

Giám đốc sản xuất Minh Hiền lý giải chương trình quy tụ đông nghệ sĩ nhưng vẫn hướng tới mức vé thấp. Sao Concert có giá từ 300.000 đồng đến 1.500.000 đồng, mức giá được xem là "dễ mua" so với mặt bằng chung thị trường. Việc chủ động các khâu sản xuất bằng nguồn lực nội bộ giúp đơn vị tổ chức kiểm soát chất lượng, thiết bị và cân đối chi phí.

“Chúng tôi tối ưu được chất lượng, thiết bị và không phụ thuộc vào bên thứ ba. Khi đến với người thụ hưởng cuối cùng là khán giả, chúng tôi mang đến quyền lợi tốt nhất là giá vé”, giám đốc sản xuất chia sẻ.

Anh nói thêm mục tiêu của ê-kíp là tạo điều kiện để khán giả tiếp cận chương trình, có trải nghiệm tiêu chuẩn quốc tế nhưng giá vé phù hợp với số đông người dân.

Nhà sản xuất Minh Hiền (trái) và nhạc sĩ Huy Tuấn cho biết Sao Concert giảm giá vé nhằm mở rộng tệp khán giả.

Nhạc sĩ Huy Tuấn đề cập việc không phải khán giả nào cũng đủ điều kiện mua vé các chương trình âm nhạc với mức giá cao trên thị trường. Anh nhận định với số lượng 60 nghệ sĩ tham gia Sao Concert, nhà sản xuất hoàn toàn có thể lựa chọn mức vé cao hơn để tăng nguồn thu, tái đầu tư cho chương trình.

“Với từng này ngôi sao, nhà sản xuất có cơ hội bán giá vé đắt hơn. Nhưng họ vẫn sẵn sàng bán vé rẻ nhất có thể để khán giả có điều kiện tham gia chương trình”, nhạc sĩ Huy Tuấn nói.

Theo danh sách được công bố, Sao Concert có sự tham gia của Soobin, Binz, Rhymastic, Cường Seven, B Ray, Negav, Rhyder, Dương Domic, Quang Hùng MasterD, Captain Boy, 24k.Right... tổng số lên đến 60 nghệ sĩ.

Chương trình phân chia các phần biểu diễn theo ba sân khấu nối tiếp từ sáng đến khuya. Sunshine là sân khấu mở đầu, giới thiệu những gương mặt mới như Minh Huy, nhóm Aeonnus, Duyên Kendy, Bevis, Thiệu Gia Hoàng và Trang Anh.

Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện tại buổi giới thiệu concert, hát live loạt ca khúc như Lâu đài tình ái, Rồi mai tôi đưa em, Đời có bao nhiêu ngày vui.

Sân khấu Sunset Chill diễn ra vào chiều tối, tập trung vào nhạc nhẹ. Các nghệ sĩ góp mặt gồm Hằng BingBoong, Hoàng Duyên, Vũ Thanh Vân, Minh Tốc & Lam, 52Hz, marzuz cùng các thí sinh của The Next Artist.

Phần diễn buổi tối mang tên Stardom Journey, tập trung nhiều tiết mục rap, hip-hop. Bên cạnh B Ray, Negav, Rhyder, Dương Domic và Quang Hùng MasterD, sân khấu có Mew Amazing, Chi Xê, Mason Nguyễn, 24k.Right, Jey B, Khoi Vu, Captain Boy và nhóm Uprize.

SpaceSpeakers Label dự kiến mang đến phần trình diễn kéo dài 60 phút, được xây dựng từ nền tảng KOSMIK Concert. Soobin, Binz, Rhymastic, Cường Seven, Kriss Ngo, Monotape, LezII, APJ và Sugi cùng tham gia. Khách mời quốc tế được công bố là rapper Thái Lan F.Hero.

Concert có sự tham gia của các thành viên SpaceSpeakers và gần 60 nghệ sĩ.

Concert dồn dập từ tháng 10 đến cuối năm

Sao Concert diễn ra giữa thời điểm thị trường biểu diễn bước vào mùa sôi động. Theo lịch đã công bố, tháng 10 mở đầu với Tour lại từ đầu của Chillies tại TPHCM ngày 3/10, tiếp đến là Sao Concert ngày 10/10.

Riêng ngày 17/10, TPHCM có bốn chương trình cùng diễn ra gồm Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 tại The Global City, Tinh hà say hi tại Khu đô thị Vạn Phúc, Giữa một vạn Tour - Mở rộng của Phùng Khánh Linh tại Nhà thi đấu Phú Thọ và Edge of Calm Tour của Tiffany Young tại Nhà thi đấu Nguyễn Du.

Tại Hà Nội, BigBang dự kiến mang tour kỷ niệm 20 năm thành lập nhóm XX: Cosmos đến sân vận động Mỹ Đình trong hai ngày 24-25/10. Sang tháng 11, live concert Ký ức Hà Nội quy tụ Thanh Lam, Mỹ Linh, Hà Trần và Ngọc Anh tại Cung Văn hóa Hữu nghị ngày 21/11.

Lịch cuối năm còn có Đinh Symphony của Phan Đinh Tùng, dự kiến diễn ra ngày 26/12 tại sân vận động Mỹ Đình. Theo kế hoạch của DatVietVAC, hệ sinh thái Say hi tiếp tục có concert trong tháng 11 và VIE Concert vào tháng 12.