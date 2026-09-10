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Đại diện Việt Nam giành Á vương Manhunt International 2026

Trạch Dương

TPO - Đại diện Việt Nam Trần Tiến Dũng giành danh hiệu á vương 4, kèm giải phụ Người mẫu châu Á xuất sắc tại chung kết Manhunt International 2026 diễn ra tối 9/9 ở Sri Lanka.

Chung kết Manhunt International 2026 diễn ra tại Sri Lanka đêm 9/9 khép lại với chiến thắng thuộc về đại diện Pháp Dylan Palmerini. Đây là năm thứ hai liên tiếp đại diện Pháp giành chiến thắng cao nhất. Các vị trí á vương 1, 2 và 3 lần lượt thuộc về Nipun Singh của Ấn Độ, Lucas Diaz đến từ Puerto Rico và Samuel Ayeloja của Nigeria.

Trần Tiến Dũng - đại diện Việt Nam - được trao danh hiệu á vương 4. Anh còn nhận thêm giải Người mẫu xuất sắc nhất châu Á.

Sau đêm thi, Tiến Dũng cho biết anh có tiếc nuối vì đặt mục tiêu giành ngôi nam vương. Người mẫu tin vào sự chuẩn bị của bản thân và mong muốn mang về thành tích cao nhất cho Việt Nam.

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Đại diện Pháp đăng quang Manhunt International 2026.
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Đại diện Việt Nam (ngoài cùng bên trái) giành Á vương 4 tại Manhunt International 2026.

“Tôi đến Manhunt International 2026 với mục tiêu giành giải cao nhất vì đã chuẩn bị nghiêm túc, dành nhiều tâm huyết cho hành trình. Dù kết quả không như mong muốn và chỉ dừng chân ở vị trí á vương, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc và biết ơn”, anh nói.

Tiến Dũng cho rằng danh hiệu ghi nhận quá trình nỗ lực của anh cùng ê-kíp. Người mẫu cho biết sự chuẩn bị về hình thể, trang phục, kỹ năng giao tiếp và tinh thần không bỏ cuộc giúp anh đi đến vòng cuối.

Việc tham gia cuộc thi giúp anh nhận ra những điểm cần cải thiện để tiếp tục làm nghề. Danh hiệu á vương 4 là cột mốc để anh tiếp tục theo đuổi những mục tiêu mới.

Tiến Dũng mang theo 90 kg hành lý trong khoảng một tuần tham gia Manhunt International 2026. Ngoài đầu tư trang phục, anh tự tin giao tiếp, đăng tải nhiều video giới thiệu văn hóa Việt Nam đến thí sinh quốc tế.

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Ngoài danh hiệu á vương 4, đại diện Việt Nam đạt thêm giải phụ Best Asian Model.
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Trần Tiến Dũng (thứ hai từ trái sang) trong phần thi trang phục văn hóa.

Trong phần trình diễn trang phục văn hóa, anh lựa chọn long bào màu vàng do nghệ nhân Phạm Văn Tuyền thực hiện, phỏng dựng từ trang phục cung đình triều Nguyễn. Thiết kế sử dụng các họa tiết rồng, mây và thủy ba. Tiến Dũng mong muốn giới thiệu lịch sử, nghệ thuật và những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam.

“Tôi luôn học hỏi để hoàn thiện bản thân, đồng thời muốn lan tỏa hình ảnh, văn hóa con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế”, nam vương Manhunt Vietnam chia sẻ.

Trần Tiến Dũng sinh năm 1997, quê Phú Thọ. Anh cao 1,86 m, nặng 79 kg, số đo hình thể 109-85-103 cm. Trước khi làm người mẫu, anh tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Bách khoa Hà Nội, từng là giám đốc marketing chuỗi phòng tập thể hình.

Năm 2025, Tiến Dũng chiến thắng tại Manhunt Vietnam tổ chức ở Đồng Nai. Anh vượt qua 35 thí sinh, đại diện Việt Nam dự thi quốc tế, đồng thời nhận giải Người có hình thể đẹp nhất.

Manhunt International ra đời năm 1993. Trong số các đại diện Việt Nam từng tham gia, Ngọc Tình giữ thành tích cao nhất với ngôi nam vương tại Thái Lan. Trương Nam Thành và Trần Mạnh Kiên từng giành á vương 3, Mai Tuấn Anh và Nguyễn Vũ Linh đạt á vương 4.

Trạch Dương
#Trần Tiến Dũng #á vương 4 Manhunt International 2026 #kết quả Manhunt International 2026 #Việt Nam đăng cai Manhunt International 2027

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