Choáng 7 triệu ca khúc AI tràn lên mạng mỗi ngày

TPO - Cơn bão âm nhạc AI đang càn quét các nền tảng trực tuyến, đe dọa chia nhỏ miếng bánh doanh thu và đẩy giới nghệ sĩ truyền thống vào thế cạnh tranh khốc liệt trong tương lai.

Ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu đang chứng kiến cuộc chuyển dịch chưa từng có trong lịch sử. Cứ mỗi ngày trôi qua, thế giới lại đón nhận thêm khoảng 7 triệu bài hát mới do trí tuệ nhân tạo (AI) sản xuất.

Tốc độ sản xuất khủng khiếp này đang làm đảo lộn mọi quy luật sáng tạo truyền thống, biến khoảng cách giữa các phòng thu (studio) xa xỉ và một câu lệnh để tạo nhạc kéo gần hơn bao giờ hết. Không còn là những thử nghiệm sơ khai, âm nhạc AI đã chính thức tràn ngập các bảng xếp hạng, định hình lại thói quen nghe nhạc của hàng tỷ người nghe.

Cơn lốc này không chỉ là cột mốc về mặt công nghệ mà còn là khởi đầu của cuộc chiến thị phần khốc liệt. Chỉ trong vòng hai tuần, lượng nhạc do AI sản xuất đã chạm con số 100 triệu, bằng tổng kho lưu trữ hơn một thập kỷ của Spotify. Sự bùng nổ này đặt ra câu hỏi lớn về tương lai của ngành công nghiệp âm nhạc.

Ca sĩ AI Xania Monet thành hiện tượng và gây tranh cãi.

AI tác động âm nhạc quá nhanh so với dự đoán

Với các nền tảng trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ chuyên biệt ở mảng âm nhạc như Suno AI hay Udio, người dùng không cần biết nhạc lý, không cần kỹ năng chơi nhạc cụ hay sở hữu giọng hát được đào tạo bài bản.

Tất cả những gì họ cần làm là nhập vào một đoạn văn bản mô tả (prompt) về thể loại, tâm trạng hoặc chủ đề mong muốn. Hệ thống thuật toán học máy lõi sâu sẽ ngay lập tức phân tích, xử lý dữ liệu và trả về một bài hát hoàn chỉnh bao gồm cả giai điệu, lời ca lẫn giọng hát chỉ sau vài giây.

Nguồn nhiên liệu vô tận này được nuôi dưỡng bằng phương pháp học sâu từ hàng triệu ca khúc có sẵn trong lịch sử âm nhạc thế giới. Máy tính có thể tự động sao chép các cấu trúc hòa âm phổ biến, bắt chước cách luyến láy của các ca sĩ hàng đầu và phối khí với độ chính xác tuyệt đối.

Quy trình sản xuất truyền thống vốn mất vài tuần, thậm chí vài tháng của một ê-kíp chuyên nghiệp, tạo nên "dây chuyền làm nhạc" khép kín gồm nhạc sĩ, ca sĩ, nhà sản xuất nhạc, kỹ sư âm thanh giờ đây được thu gọn lại trong một cú click chuột và những cú gõ phím.

Nhạc AI xuất hiện dày đặc trên các nền tảng streaming lớn nhất hành tinh như Spotify, Apple Music, YouTube Music và Deezer. Lượng nhạc này lớn đến mức các nhà phân phối ghi nhận có những giai đoạn, nhạc do thuật toán tạo ra chiếm tới gần 44% tổng số tác phẩm mới được tải lên mỗi ngày.

Hệ thống máy chủ của các ông lớn công nghệ đang phải gồng mình đối phó làn sóng nhạc AI đổ bộ hàng loạt và tìm giải pháp để tách biệt nhạc AI, nhạc của nghệ sĩ thật. Hơn nữa, câu chuyện vi phạm bản quyền, "ăn cắp chất xám" được nhắc đến khi đổ bộ dồn dập và khó bị phát hiện đã lấy cảm hứng từ đầu.

Mục tiêu phân phối chính của các tài khoản tạo nhạc AI tập trung vào hai nhánh: cày view kiếm tiền bản quyền từ lượt nghe và cung cấp nhạc nền bản quyền giá rẻ. Các thuật toán AI được tối ưu hóa để tạo ra những giai điệu bắt tai, dễ lan truyền trên các nền tảng video ngắn như TikTok hay YouTube Shorts.

Bằng cách đánh trúng gu nghe nhạc đại chúng và tận dụng cơ chế gợi ý của mạng xã hội, các bài hát AI nhanh chóng lọt vào các danh sách phát (playlist) lớn, chia nhỏ chiếc bánh doanh thu trực tuyến và trực tiếp cạnh tranh dòng tiền với các nghệ sĩ.

Loạt ca sĩ ảo xuất hiện, hút hàng trăm triệu lượt nghe

Phân khúc âm nhạc đang chịu sự tác động mạnh mẽ nhất của AI là "nhạc công năng" (Functional Music) - các thể loại nhạc không lời, phục vụ cho từng hoạt động trong cuộc sống hằng ngày.

Đó là những bản nhạc lofi để học bài, nhạc sóng âm để thiền định, nhạc thư giãn được mở tại các spa, quán cà phê có không gian riêng tư, hay nhạc nền sôi động cho các tựa game và video quảng cáo.

Ở địa hạt này, người nghe hoàn toàn không quan tâm ai là người đứng sau bài hát, họ thường tiếp nhận âm nhạc thụ động, chỉ cần được nghe những chất liệu âm thanh phù hợp với cảm xúc ở thời điểm đó. AI đã chứng minh năng lực vượt trội khi tạo ra hàng triệu bản nhạc không lời có cấu trúc lặp đi lặp lại hoàn hảo, giúp các doanh nghiệp tiết kiệm khoản tiền rất lớn so với việc mua kho tác quyền, hoặc đặt hàng nghệ sĩ sáng tác mới.

Tín hiệu "báo động" của nhạc AI với thị trường thời gian gần đây nằm ở chỗ chúng ngày càng trở nên tinh vi và rất khó phân biệt bằng tai thường. Sự tiến bộ của công nghệ giả lập giọng nói cho phép AI tái tạo tiếng thở, những nốt rung nấc nghẹn hay các kỹ thuật giả thanh phức tạp của nhiều nghệ sĩ trên thế giới.

Khoảng cách âm nhạc giữa AI và con người ngày càng kéo lại gần.

Nhiều tác phẩm AI ra đời đạt đến độ chuẩn mực về mặt hòa âm phối khí, khiến những tai nghe của khán giả phổ thông rất khó để phân biệt đâu là trí tuệ nhân tạo và đâu là âm nhạc mang bản sắc con người.

Thị trường âm nhạc toàn cầu đã bắt đầu xuất hiện những ca sĩ ảo sở hữu sức hút không thua kém các ngôi sao hạng A. Điển hình là hiện tượng Xania Monet - ca sĩ r&b ảo được tạo ra hoàn toàn từ Suno AI. Với giọng hát cuốn hút và hình tượng được xây dựng hoàn hảo, ca sĩ AI Xania Monet tạo ra loạt sản phẩm thu hút hàng chục triệu view/stream (lượt xem/lượt nghe).

Xania Monet là ca sĩ AI đầu tiên góp mặt ở một bảng xếp hạng của Billboard (Billboard Adult R&B Airplay). Thành công của ca sĩ AI này lớn đến mức hãng đĩa danh tiếng Hallwood Media quyết định ký hợp đồng thu âm trị giá lên tới 3 triệu USD.

Tiếp đó là Cherry 葵 Nightcore, "cỗ máy cày view" khủng nhất trên YouTube trong giới AI, chuyên đăng tải các bản phối Nightcore và EDM ở địa hạt nhạc điện tử. Kênh này đã tích lũy tới 941 triệu lượt xem, mang về doanh thu ước tính khoảng 2 triệu USD. Tiếp nữa là Masters of Prophecy, ban nhạc rock ảo sở hữu lượng người theo dõi lên tới 36,1 triệu trên các nền tảng, đã mang về doanh thu hơn 650.000 USD chỉ tính riêng từ lượt xem YouTube.

Cơn bão nhạc AI đổ bộ đang đẩy ngành âm nhạc vào cuộc hỗn loạn. Các bộ luật bản quyền hiện hành hoàn toàn "việt vị" trước tốc độ tiến hóa của máy tính. Trong khi đó, giới nghệ sĩ, nhạc sĩ và producer thực thụ rơi vào trạng thái hoang mang khi ranh giới giữa sáng tạo, "chất xám" thực thụ và trí tuệ nhân tạo.

Họ phải đối mặt với tương lai bất định, có nhiều câu hỏi được đặt ra, không thể dự đoán AI sẽ còn tiến xa đến đâu.