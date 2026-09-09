Cà Mau sẽ tổ chức hội thảo khoa học bảo tồn giá trị Tết cổ truyền của đồng bào Khmer

UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch phục hồi, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2026, gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch cộng đồng và giảm nghèo bền vững.

Theo kế hoạch, tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức một hội thảo khoa học về bảo tồn và phát huy giá trị Lễ hội Chôl Chnăm Thmây (Tết cổ truyền) của đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh. Hoạt động nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn lễ hội cũng được triển khai thông qua việc thu thập vật tư, nguyên liệu, dụng cụ, tài liệu, tư liệu, số liệu, sách, báo phục vụ công tác nghiên cứu.

Bên cạnh đó, Cà Mau tổ chức 3 lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và truyền dạy nghệ thuật “Nhạc Trống Lớn” của đồng bào Khmer tại xã Tân Lộc, xã Khánh Bình và phường Hiệp Thành.

Lễ hội Chôl Chnăm Thmây (Tết cổ truyền) của đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Tỉnh cũng xây dựng mới một Câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian tại xã U Minh. Câu lạc bộ sẽ được tổ chức duy trì sinh hoạt định kỳ với các hoạt động tập luyện, biểu diễn văn hóa - nghệ thuật, cuộc thi văn nghệ dân gian.

Đối với hoạt động văn nghệ truyền thống, Cà Mau sẽ hỗ trợ, hướng dẫn tổ chức và hoạt động cho 3 đội văn nghệ truyền thống tại các ấp, khóm thuộc xã Hồ Thị Kỷ, xã Tân Lộc và phường Hiệp Thành.

Các đội văn nghệ được hỗ trợ dàn dựng, biểu diễn chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, sự kiện văn hóa - xã hội, các ngày lễ, kỷ niệm và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân ở địa phương.

Một nội dung khác được chú trọng là phát huy vai trò của nghệ nhân và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Theo kế hoạch, tỉnh tổ chức 3 lớp tập huấn, truyền dạy nghệ thuật Nhạc Ngũ âm cho đồng bào Khmer tại chùa Rạch Cui (xã Khánh Bình), Phân hiệu Trường Phổ thông dân tộc nội trú Cà Mau (phường An Xuyên) và Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Danh Thị Tươi (xã Đá Bạc).

Cùng với bảo tồn, Cà Mau định hướng đưa các hoạt động bảo tồn văn hóa lồng ghép với phát triển du lịch cộng đồng, quảng bá hình ảnh văn hóa các dân tộc thiểu số; khuyến khích đồng bào tham gia cung cấp các sản phẩm, dịch vụ văn hóa - du lịch nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống.

Các nghệ nhân “Nhạc Trống Lớn” của đồng bào Khmer tại xã Tân Lộc đang biểu diễn.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, kinh phí thực hiện kế hoạch được bố trí từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương đối ứng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2026; nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình, đề án, dự án liên quan cùng các nguồn xã hội hóa, tài trợ, viện trợ và những nguồn huy động hợp pháp khác.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện. Sở Dân tộc và Tôn giáo phối hợp tuyên truyền, vận động đồng bào, nghệ nhân, người có uy tín tham gia bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

UBND các xã, phường có trách nhiệm bố trí nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án liên quan để thực hiện nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động phục hồi, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương.

Kế hoạch yêu cầu các hoạt động bảo tồn phải bảo đảm tính thiết thực, tránh hình thức, lãng phí, sử dụng hiệu quả nguồn lực Nhà nước; đồng thời thường xuyên kiểm tra, tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.