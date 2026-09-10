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Thế giới

Trung Quốc: Tàu hàng bốc cháy dữ dội, 25 người chết và mất tích

Minh Hạnh

TPO - Một vụ hỏa hoạn đã bùng phát vào ngày 10/9 trên một tàu chở hàng treo cờ nước ngoài đang được sửa chữa tại cảng của Trung Quốc, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và 5 người mất tích.

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Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: AP)

Theo đài truyền hình nhà nước CCTV, con tàu chở hàng nói trên đang neo đậu tại một cảng ở Thanh Đảo (tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc). Vào thời điểm đám cháy bùng phát, trên tàu có 42 người.

Trong số đó, 17 người đã được sơ tán, bao gồm 5 người bị thương, và 5 người khác vẫn đang mất tích. 20 người đã được tìm thấy trong tình trạng "không còn dấu hiệu sự sống".

Hãng thông tấn Tân Hoa Xã đã đăng tải hình ảnh hiện trường cho thấy một con tàu lớn mang tên Ocean Melody đang neo đậu, với nhiều xe cứu hỏa túc trực phía trước.

Theo MarineTraffic - trang web chuyên theo dõi hành trình tàu biển, Ocean Melody là tàu chở hàng dài 190 m mang cờ Liberia.

Nguyên nhân vụ cháy hiện chưa được công bố. Một nhân chứng sống gần hiện trường cho biết, ông nhìn thấy khói dày đặc bốc lên từ con tàu nhưng không nghe thấy tiếng nổ nào.

Theo Tân Hoa Xã, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi khẩn trương tiến hành công tác tìm kiếm, cứu nạn và "nhấn mạnh sự cần thiết phải xử lý nghiêm minh những người có liên quan".

Ông Tập Cận Bình yêu cầu "tất cả các địa phương và cơ quan liên quan phải rút ra bài học sâu sắc từ sự cố này, đồng thời điều tra kỹ lưỡng và khắc phục triệt để mọi nguy cơ cháy nổ".

Minh Hạnh
Straitstimes
#cháy tàu hàng #Trung Quốc #thương vong #cứu hộ #Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

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