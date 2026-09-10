Gia cảnh thương tâm của cô giáo phải cắt cụt chân vì gặp nạn lúc cứu bé 2 tuổi

TPO - Sau tai nạn nghiêm trọng tại điểm trường mầm non, cô giáo Hoàng Thị Hiền phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật và vừa buộc phải cắt bỏ một chân do vết thương hoại tử. Ở quê nhà, người cha già cùng hai con nhỏ từng giờ ngóng tin mẹ.

Tai nạn bất ngờ ngày đầu năm học mới

Ngày 10/9, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội), cô Hoàng Thị Hiền (SN 1994, giáo viên điểm lẻ Tân Lâm, Trường Mầm non Nghĩa Hành, xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An), tiếp tục trải qua những giờ phút đau đớn. Sau nhiều lần phẫu thuật, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ một chân do vết thương hoại tử. Phần chân bị cắt quá đầu gối. Chân trái bị thương nhẹ hơn và đang được các bác sĩ tích cực điều trị.

Chiều 9/9, ca phẫu thuật cắt bỏ một chân cô Hiền đã được các bác sĩ thực hiện xong.

Theo báo cáo của Trường mầm non Phú Sơn (hiện nay là Trường mầm non Nghĩa Hành), chiều 28/8, một bé 2 tuổi được chị gái đưa đến điểm trường Tân Lâm để làm quen trước khi nhập học. Khi chị gái rời đi, bé chạy ra khỏi trường. Phát hiện sự việc, cô Hoàng Thị Hiền đã chạy theo đưa trẻ lại khu vực an toàn. Trong quá trình di chuyển để ngăn trẻ tiếp tục ra đường, cô Hiền không may trượt ngã về phía đường giao thông và bị xe tải cán qua hai chân.

Sau khi xảy ra sự việc, cô được những người xung quanh sơ cứu, đưa đến cơ sở y tế cấp cứu trước khi chuyển ra Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Từ một giáo viên hằng ngày đứng lớp, chăm sóc những đứa trẻ nhỏ, giờ đây cô Hiền phải nằm trên giường bệnh, trải qua những cuộc phẫu thuật đầy đau đớn.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn khiến cô Hiền bị thương nặng. (Ảnh: Phương Thảo).

Ngồi bên ngoài phòng bệnh, chị Hoàng Thị Thắm (SN 1990, chị gái cô Hiền), không giấu được sự lo lắng. Từ ngày em gặp nạn, chị phải tạm gác việc nhà và việc trường để ra Hà Nội chăm sóc. Mỗi lần bác sĩ thông báo tình hình, chị Thắm lại thấp thỏm, mong em vượt qua giai đoạn khó khăn.

Chị Thắm kể, hơn 3 năm trước, sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, em gái đưa hai con nhỏ, một cháu 7 tuổi và một cháu 4 tuổi, về sống cùng bố mẹ tại xóm Nghĩa Trung (xã Nghĩa Hành). Là mẹ đơn thân, cô vừa đi dạy, vừa chăm lo cho các con. Những lúc mẹ đi làm, hai cháu lại được ông bà ngoại chăm sóc.

Cuộc sống vốn đã nhiều nhọc nhằn, biến cố lần này càng khiến tương lai của người mẹ trẻ trở nên chông chênh. “Trước mắt, gia đình chỉ mong em qua được giai đoạn điều trị này. Nhưng cũng rất lo cho cuộc sống sau này. Vì bố mẹ già chỉ trông chờ vào làm ruộng, em còn hai con nhỏ, giờ mất một chân thì việc đi lại, công việc và chăm sóc các cháu chắc chắn sẽ rất khó khăn”, chị Thắm nói.

Ở quê nhà, hai đứa trẻ vẫn từng ngày mong mẹ trở về. Sáng 9/9, nghe tin con gái phải trải qua ca phẫu thuật lớn để cắt bỏ chân, bà Nguyễn Thị Mai (SN 1967, mẹ cô Hiền) vội bắt xe ra Hà Nội thăm con. Người mẹ già chỉ mong được nhìn thấy con, động viên con cố gắng vượt qua nỗi đau. Sau khi ca phẫu thuật kết thúc, tối cùng ngày, bà Mai lại bắt xe trở về quê để chăm hai cháu nhỏ.

Biết con đang trải qua những cuộc phẫu thuật lớn, ông Hoàng Sỹ Quý (SN 1964, bố cô Hiền) cũng đứng ngồi không yên. Thương con nhưng ông đành ở lại quê, thay vợ chăm hai cháu, vừa mong con gái yên tâm điều trị, vừa chờ những tin tức tốt lành từ bệnh viện.

Ở quê nhà, ông Hoàng Sỹ Quý thay con gái chăm sóc 2 cháu thơ dại. (Ảnh: Phương Thảo).

Những ngày tới, cuộc sống của gia đình cô Hiền vốn đã vất vả nay phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn. (Ảnh: Phương Thảo).

Cộng đồng dang tay giúp cô giáo vượt qua khó khăn

Bà Lê Thị Hiền - Hiệu trưởng Trường Mầm non Nghĩa Hành cho biết, cô Hoàng Thị Hiền đã có 10 năm gắn bó với nghề giáo viên mầm non. Trong công việc, cô được đánh giá là người tận tâm, yêu trẻ, hòa đồng và có mối quan hệ tốt với đồng nghiệp. “Hoàn cảnh gia đình cô Hiền rất khó khăn, là mẹ đơn thân nuôi hai con nhỏ. Từ khi xảy ra tai nạn, nhà trường luôn cố gắng đồng hành, hỗ trợ để cô có thêm điều kiện điều trị”, bà Hiền chia sẻ.

Sau sự việc, nhà trường cũng đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ chi phí điều trị cho cô. Chị Hoàng Thị Thắm - chị gái và cũng là đồng nghiệp của em - được nhà trường bố trí giáo viên dạy thay để có thể ra Hà Nội chăm sóc em.

Những ngày qua, các tổ chức, cá nhân đã đến thăm hỏi, động viên cô Hiền sau tai nạn thương tâm.

Nghe tin cô Hiền gặp nạn thương tâm, những ngày qua, nhiều tổ chức, đoàn thể và đồng nghiệp đã đến thăm hỏi, động viên gia đình. Trong ngày 8/9, đoàn công tác của Sở GD&ĐT Nghệ An cũng trực tiếp đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thăm hỏi, động viên nữ giáo viên đang điều trị.

Liên quan đến sự việc, ông Nguyễn Xuân Nam - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hành cho biết, gia đình cô Hiền có hoàn cảnh khó khăn. Sau tai nạn, chính quyền địa phương cùng các đơn vị, tổ chức đã kêu gọi hỗ trợ chi phí điều trị, đồng thời chỉ đạo nhà trường phối hợp với gia đình chăm sóc, động viên cô Hiền trong quá trình điều trị.

“Cô Hiền hiện sống cùng bố mẹ, hoàn cảnh rất thương tâm. Thông qua xã, một nhà hảo tâm đã ngỏ ý hỗ trợ xây dựng một căn nhà nhỏ để sau này cô có nơi ở ổn định, cùng chăm sóc hai con. Tuy nhiên, gia đình hiện chưa có đất, nên xã đang tiếp tục kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ, để mong muốn này sớm trở thành hiện thực”, ông Nam cho biết.