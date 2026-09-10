Công an Lai Châu triệt phá nhiều vụ án ma tuý và rửa tiền quy mô lớn

Lãnh đạo tỉnh Lai Châu chúc mừng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh các chuyên án

Theo đó, trong tháng 7, tháng 8, Công an tỉnh Lai Châu liên tiếp phát hiện các nhóm, đối tượng đang tìm cách móc nối trong và ngoài nước, hoạt động tinh vi, khép kín, triệt để lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở để mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy vào địa bàn tỉnh Lai Châu để tiêu thụ và chuyển đi địa bàn khác.

Trước tình hình trên, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các lực lượng áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết đấu tranh, không để Lai Châu thành địa bàn trọng điểm, phức tạp, điểm trung chuyển ma túy. Kết quả đã xác lập và phá thành công hai chuyên án (0826S, 0826C), bắt giữ 3 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ tổng 12 bánh hêroin và nhiều tài liệu quan trọng.

Đồng thời, qua áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Lai Châu đã phát hiện nhóm tội phạm đánh bạc; rửa tiền; trốn thuế với quy mô lớn, hoạt động tại tỉnh Lai Châu và nhiều tỉnh thành phố trên địa bàn cả nước với số lượng tiền giao dịch qua các tài khoản rất lớn.

Từ kết quả xác minh, ngày 21/8, Công an tỉnh Lai Châu xác lập chuyên án trinh sát mang bí số 0826N để tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng có liên quan.

Kết quả đấu tranh chuyên án ban đầu đã khởi tố 3 đối tượng về hành vi đánh bạc, rửa tiền, trốn thuế. Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các lực lượng điều tra, xác minh làm rõ hành vi có dấu hiệu rửa tiền đối với các giao dịch đáng ngờ, mua bán USDT và dịch vụ thanh toán cho khách hàng trên các nền tảng thanh toán xuyên biên giới với 35.788 lượt, với tổng số tiền gần 50 nghìn tỷ Việt Nam đồng, nhóm đối tượng thu lợi nhuận khoảng hơn 130 tỷ đồng Việt Nam đồng.

Hiện Công an tỉnh Lai Châu đang tiếp tục đấu tranh mở rộng các chuyên án.