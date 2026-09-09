Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bé gái 11 tháng tuổi mất tích tại sạp quần áo từ thiện ở An Giang

Nhật Huy

TPO - Công an xã Vĩnh Xương (tỉnh An Giang) đã phát thông báo truy tìm bé Nguyễn Thị Minh Thư (11 tháng tuổi), sau khi bé mất tích tại một sạp quần áo từ thiện trên Quốc lộ 80B.

Theo hồ sơ vụ việc, đầu giờ chiều 7/9, Nguyễn Thị Mỹ Hảo đẩy xe đưa con gái là Nguyễn Thị Minh Thư đi bán vé số ven Quốc lộ 80B. Khi đến khu vực ấp Phú Lộc, xã Vĩnh Xương, Hảo dừng lại tại một sạp quần áo cũ miễn phí và để bé Thư dưới nền gần đó rồi vào lựa quần áo.

Trong lúc Hảo đang lựa đồ, một người đàn ông đi xe máy chở theo một phụ nữ đến sạp và bắt chuyện, hỏi nơi ở của Hảo và đề nghị cho họ nhận nuôi cháu bé. Hảo không đồng ý.

1788938242428-1837654008881074238-8662773123544353158-e17765cfb99b8dd3bb717f0e8b5abdb1-7749.jpg
Công an xã Vĩnh Xương phát thông báo truy tìm bé Nguyễn Thị Minh Thư, 11 tháng tuổi.

Sau đó, ông Đ.V.L. (57 tuổi, chủ sạp quần áo) chạy xe đến. Thấy Hảo đang lấy quần áo, còn bé Thư bò dưới nền, ông L. la Hảo vì cho rằng chị thường xuyên đến lấy nhiều quần áo cũ.

Hảo vội đưa quần áo lên xe rồi đẩy xe rời đi, để bé Thư lại. Ông L. gọi Hảo quay lại đón con nhưng Hảo nói sẽ quay lại bế cháu sau. Ông L. sau đó chạy xe đi. Khi Hảo quay lại, không thấy con nên trình báo cơ quan công an.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Vĩnh Xương nhanh chóng đến hiện trường xác minh, làm việc với những người liên quan, trích xuất camera tại khu vực xảy ra vụ việc và dọc tuyến đường nghi vấn.

Công an xã Vĩnh Xương đã phát thông báo truy tìm bé Nguyễn Thị Minh Thư. Bé có tóc cắt ngắn, vai phải có một vết bớt màu xanh, nặng khoảng 9,3kg.

Công an xã Vĩnh Xương đề nghị người dân, cơ quan, tổ chức phối hợp tìm kiếm.

Nhật Huy
#An Giang #Vĩnh Xương #bé gái mất tích #Nguyễn Thị Minh Thư #truy tìm trẻ mất tích

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe