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Nữ sinh lớp 9 mất liên lạc sau khi rời nhà, thi thể được tìm thấy dưới mương

Huỳnh Thủy

TPO - Sau khi rời nhà, một nữ sinh lớp 9 ở Đắk Lắk mất liên lạc với gia đình. Thi thể em được phát hiện mắc kẹt dưới mương nước ven Quốc lộ 25.

Chiều 9/9, ông Nguyễn Trường Thi, Chủ tịch UBND xã Phú Hòa 1 (Đắk Lắk), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ một nữ sinh lớp 9 tử vong. Nạn nhân được xác định là em P.L.N. (14 tuổi, trú xã Phú Hòa 1).

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Em P.L.N. mất liên lạc sau khi rời nhà để đến trường.

Theo thông tin ban đầu, sáng 7/9, em N. rời nhà để đến trường. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, gia đình không thấy nữ sinh trở về và mất liên lạc.

Lo lắng, người thân đã trình báo chính quyền địa phương, đồng thời tổ chức tìm kiếm em N.

Đến chiều 8/9, lực lượng chức năng phát hiện thi thể một thiếu nữ mắc kẹt dưới mương nước ven Quốc lộ 25, đoạn qua xã Phú Hòa 1.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là em P.L.N., nữ sinh được gia đình trình báo mất liên lạc trước đó.

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Huỳnh Thủy
#Nữ sinh #Đắk Lắk #mất tích #thi thể #Quốc lộ 25 #đi học

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