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Nghệ An: Sai phạm có tính hệ thống tại 92 công trình, chuyển hồ sơ sang công an

Thu Hiền

TPO - Thanh tra tỉnh Nghệ An xác định nhiều sai phạm có tính hệ thống tại 92 công trình ở xã Tràng Sơn (cũ), với tổng công nợ hơn 9,7 tỷ đồng. Hồ sơ vụ việc đã được chuyển sang Công an tỉnh Nghệ An để điều tra, làm rõ.

Không đủ hồ sơ để thanh toán với đơn vị thi công

Ngày 9/9, Thanh tra tỉnh Nghệ An cho biết, đã hoàn tất kết luận thanh tra 9 công trình xây dựng cơ bản và 83 công trình sửa chữa nhỏ được triển khai trên địa bàn xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương (cũ), trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính. Hiện địa bàn này thuộc xã Lương Sơn, tỉnh Nghệ An.

Theo kết luận, UBND xã Tràng Sơn (cũ) đã buông lỏng, thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý, để xảy ra nhiều vi phạm trên các lĩnh vực ngân sách, đầu tư công, xây dựng, đấu thầu và kế toán. Sai phạm diễn ra trong thời gian dài, liên quan đến nhiều công trình và được Thanh tra tỉnh đánh giá có tính hệ thống.

Đáng chú ý, các công trình đã được thi công, một số đã đưa vào sử dụng nhưng hồ sơ pháp lý không đầy đủ, dẫn đến việc địa phương hiện không có đủ căn cứ để thanh toán các khoản công nợ cho các đơn vị thi công.

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Nhà để xe cho học sinh Trường THCS Tràng Sơn chưa có báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

Vụ việc được phát hiện từ đầu năm 2026, UBND xã Lương Sơn tiếp nhận đơn kiến nghị của một số tổ chức, cá nhân đề nghị thanh toán các khoản tiền liên quan đến công trình do xã Tràng Sơn (cũ) thực hiện.

Qua rà soát, địa phương xác định trong giai đoạn 2023 - 2024, UBND xã Tràng Sơn (cũ) triển khai 9 công trình xây dựng cơ bản. Các công trình đã được thi công, đưa vào sử dụng nhưng còn thiếu nhiều thủ tục, hồ sơ pháp lý, với tổng giá trị hơn 6,2 tỷ đồng.

Trong số này có một nhà để xe cho học sinh Trường THCS xã Tràng Sơn (cũ) trị giá khoảng 700 triệu đồng và 8 tuyến đường giao thông nông thôn.

Bên cạnh đó, trong giai đoạn 2014 - 2024, UBND xã Tràng Sơn (cũ) thực hiện 83 công trình sửa chữa, cải tạo, bảo trì tài sản công có quy mô dưới 50 triệu đồng mỗi công trình. Tổng giá trị hơn 3,4 tỷ đồng nhưng chưa được thanh, quyết toán. Tổng cộng, 92 công trình để lại khoản công nợ hơn 9,7 tỷ đồng.

UBND xã Lương Sơn cho biết, không có đủ cơ sở pháp lý để thanh toán, nên đã báo cáo UBND tỉnh Nghệ An và các sở, ngành liên quan để xin hướng dẫn xử lý. Trước đó, Sở Tài chính Nghệ An qua kiểm tra cũng xác định việc đề nghị thanh toán các khoản nợ trên không có cơ sở pháp lý.

Thi công khi chưa xác định nguồn vốn

Đối với 9 công trình xây dựng cơ bản, Sở Tài chính Nghệ An xác định UBND xã Tràng Sơn (cũ) đã tổ chức triển khai khi chưa hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư.

Các công trình không có báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, chưa xác định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; chưa có văn bản thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật của cơ quan chuyên môn. Hồ sơ lựa chọn nhà thầu cũng không đầy đủ.

Ngoài ra, hồ sơ dự toán chưa được thẩm định, trong khi hồ sơ quản lý chất lượng, nghiệm thu và hoàn công còn thiếu. Do đó, chưa có đủ căn cứ pháp lý để xác định giá trị hơn 6,259 tỷ đồng đề nghị thanh toán.

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Tuyến đường bê tông hoàn thành từ năm 2024 tại xã Tràng Sơn (cũ) nhưng chưa thể thanh quyết toán do thiếu hồ sơ, thủ tục pháp lý.

Sở Tài chính nhận định việc triển khai các dự án khi chưa xác định nguồn vốn, chưa hoàn tất trình tự, thủ tục đầu tư là vi phạm quy định về đầu tư công, xây dựng và đấu thầu.

Đối với 83 công trình sửa chữa, bảo trì, cơ quan chức năng xác định UBND xã Tràng Sơn (cũ) đã phê duyệt thực hiện trong điều kiện không cân đối được nguồn lực. Hệ quả là nhiều công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng nhưng chưa có nguồn để thanh toán, làm phát sinh khoản nợ hơn 3,473 tỷ đồng.

Thanh tra tỉnh Nghệ An xác định, những tồn tại trên cần được làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan. Sau khi ban hành kết luận, Thanh tra tỉnh đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý theo quy định pháp luật.

Thu Hiền
#công trình #Nghệ An #sai phạm #nợ công #đầu tư #xây dựng #quản lý

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