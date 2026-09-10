Xác minh phó hiệu trưởng vay tiền của nhiều giáo viên ở Quảng Ninh

TPO - Đảng ủy phường Việt Hưng, TP Quảng Ninh yêu cầu kiểm tra, làm rõ phản ánh nhiều giáo viên đứng tên vay ngân hàng hoặc cho một nữ phó hiệu trưởng vay tiền nhưng chưa được thanh toán đúng cam kết.

Khoản vay hơn 3,4 tỷ đồng bị ngân hàng khởi kiện

Theo hồ sơ phóng viên Báo Tiền Phong tiếp cận, người bị phản ánh là bà Trần Thị Thư, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, phường Việt Hưng, TP. Quảng Ninh.

Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, phường Việt Hưng, TP. Quảng Ninh nơi bà Thư đang công tác.

Trong đơn gửi cơ quan chức năng, bà L.T.L, một giáo viên, phản ánh năm 2023 đã đứng tên khoản vay có tài sản bảo đảm tại ngân hàng với số tiền hơn 3,4 tỷ đồng để giúp bà Trần Thị Thư. Sau khi được giải ngân, số tiền này được chuyển vào tài khoản của bà Thư.

Theo bà L., từ tháng 7/2023 đến tháng 7/2025, bà Thư hằng tháng chuyển cho bà số tiền tương ứng với lãi ngân hàng nhưng chưa trả nợ gốc. Từ sau tháng 7/2025, việc chuyển tiền trả lãi cũng dừng lại.

Do khoản vay ngân hàng đứng tên bà L., ngân hàng sau đó khởi kiện. Theo nội dung phản ánh, tòa án đã tuyên bà L. có nghĩa vụ thanh toán khoản nợ cho ngân hàng. Tài sản bảo đảm cho khoản vay có nguy cơ bị xử lý nếu nghĩa vụ trả nợ không được thực hiện.

Ngoài trường hợp trên, một biên bản xác minh lập ngày 29/5 còn ghi nhận phản ánh của nhiều giáo viên Trường Tiểu học Trới (phường Hoành Bồ, TP Quảng Ninh) về những khoản vay, mượn tiền khác liên quan bà Thư.

Nhiều giáo viên khác cùng phản ánh

Theo biên bản, một giáo viên cho biết tháng 12/2024, bà Thư nhờ người này đứng tên vay ngân hàng 260 triệu đồng. Bà Thư được cho là cam kết sẽ tất toán khoản vay vào tháng 5 hoặc tháng 6/2025.

Vì tin tưởng, nữ giáo viên đồng ý đứng tên vay mà giữa hai bên không lập giấy tờ riêng. Tuy nhiên, đến thời điểm tổ xác minh làm việc, khoản vay chưa được tất toán như cam kết. Người phản ánh đã cung cấp hình ảnh tin nhắn Zalo trao đổi với bà Thư để phục vụ việc xác minh.

Một giáo viên khác phản ánh đã đứng ra bảo lãnh, nhờ em trai vay ngân hàng 500 triệu đồng cho bà Thư. Gia đình người này sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm tài sản bảo đảm. Biên bản ghi nhận có giấy xác nhận vay nợ mang chữ ký của bà Thư. Đến cuối tháng 5, số tiền cả gốc và lãi còn lại được phản ánh là hơn 110 triệu đồng.

Một nam giáo viên cho biết đã đứng tên vay tại 2 ngân hàng tổng cộng 400 triệu đồng và cho bà Thư vay thêm hơn 150 triệu đồng tiền cá nhân. Người này phản ánh việc thanh toán không đúng hẹn khiến ông thường xuyên bị ngân hàng liên hệ, ảnh hưởng đến công việc và gia đình.

Hai giáo viên còn lại lần lượt phản ánh đã đứng tên vay ngân hàng 200 triệu đồng và 100 triệu đồng giúp bà Thư. Tại thời điểm lập biên bản, những khoản vay này được cho là chưa được tất toán đúng cam kết.

Tổng giá trị các khoản vay ngân hàng và tiền cá nhân được ghi nhận trong biên bản trên là hơn 1,6 tỷ đồng. Đây là tổng số tiền được những người liên quan trình bày, không phải dư nợ hiện tại, bởi một số khoản đã được thanh toán một phần.

Nhóm giáo viên đề nghị Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, nơi bà Thư đang công tác, có biện pháp yêu cầu nữ phó hiệu trưởng thực hiện cam kết, phối hợp với những người đứng tên vay để xử lý các khoản tiền còn lại.

Biên bản cho biết tổ xác minh đã tiếp nhận ảnh chụp tin nhắn Zalo giữa các bên và giấy xác nhận vay nợ có chữ ký của bà Thư để kiểm tra, đối chiếu.

Yêu cầu kiểm tra dấu hiệu vi phạm

Ngày 3/8, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Việt Hưng ban hành Công văn số 548-CV/ĐU về việc giải quyết vụ việc phát sinh liên quan cán bộ quản lý Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt.

Trước đó, ngày 10/7, Đảng ủy phường nhận được Tờ trình số 297/TTr-THLTK ngày 6/7 của nhà trường, báo cáo vụ việc và xin ý kiến chỉ đạo. Nội dung sau đó được đưa ra tại cuộc họp liên ngành ngày 21/7.

Ban Thường vụ Đảng ủy phường Việt Hưng xác định việc vay, mượn tiền giữa bà Thư với các cá nhân liên quan là quan hệ dân sự, không thuộc thẩm quyền giải quyết của Đảng ủy phường. Quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định pháp luật.

Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc có căn cứ cho rằng có hành vi vi phạm pháp luật, các cá nhân có quyền gửi vụ việc đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Tuy nhiên, Đảng ủy phường nhận định vụ việc đã gây tâm lý trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, có thể ảnh hưởng đến hoạt động, uy tín lãnh đạo và hình ảnh nhà trường.

Đảng ủy Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt được giao kiểm tra, xác minh, yêu cầu bà Thư báo cáo giải trình. Trên cơ sở kết quả xác minh và đối chiếu các quy định của Đảng, nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy trường sẽ tiến hành kiểm tra, xem xét trách nhiệm theo thẩm quyền.

Ban Thường vụ Đảng ủy phường yêu cầu hoàn thành việc kiểm tra và báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường. UBND phường Việt Hưng được giao trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn nhà trường kiểm điểm cán bộ quản lý, viên chức nếu phát hiện vi phạm.

Bà Thư cũng được yêu cầu chủ động thực hiện nghĩa vụ dân sự, có biện pháp khắc phục, không để vụ việc kéo dài, phát sinh phức tạp và ảnh hưởng đến hoạt động của nhà trường.