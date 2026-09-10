Điều tra vụ cưa cây khiến một người bị đè chết tại Đồng Nai

TPO - Trong lúc cưa cây bạch đàn dọn vườn, cây bất ngờ đổ xuống và đè trúng người ông K. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngày 10/9, lãnh đạo UBND xã Thiện Hưng (TP.Đồng Nai) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn trong lúc cưa cây khiến một người tử vong. Nạn nhân là ông H.V.K., 38 tuổi, ngụ thôn Thanh Hòa, xã Thiện Hưng.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm tại xã Thiện Hưng (ảnh bạn đọc cung cấp)

Thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ cùng ngày, ông K. gọi một số người quen đến nhà mình phụ cưa cây, dọn dẹp vườn.

Trong lúc ông H.T.Đ. đang cưa một cây bạch đàn lớn, còn ông K. cùng hai người khác dùng dây buộc vào cành nhằm kéo cây ngã về hướng dự kiến. Tuy nhiên trong lúc mọi người đang kéo dây, ông K. bước đến cầm dây thì vấp ngã xuống mặt đất.

Đúng lúc này, cây bạch đàn đang cưa bất ngờ đổ xuống, đè trúng người ông K. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, UBND xã Thiện Hưng phối hợp với Công an TP. Đồng Nai đến hiện trường khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.