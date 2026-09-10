Lãnh đạo xã ở Ninh Bình nói về sự kiện ‘khởi công dự án lấy ngày’ gây tranh cãi

TPO - Nhiều công trình tại xã Yên Đồng (Ninh Bình) được tổ chức với pa-nô “lễ khởi công”, lãnh đạo đội mũ bảo hộ, thực hiện nghi thức động thổ. Tuy nhiên, người trong cuộc thừa nhận có hoạt động chỉ nhằm “lấy ngày”, tạo không khí và vận động người dân bàn giao mặt bằng.

Trong năm 2026, UBND xã Yên Đồng ( Ninh Bình) công khai hình ảnh tổ chức “lễ khởi công” một số công trình như tuyến đường WB đoạn từ đường Lương Trị đến Trạm bơm Vĩnh Trị, qua thôn La Ngạn 1, La Ngạn 2; cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ Yên Khang và tuyến đường từ hầm chui thôn Mễ Thượng đến chợ Ngò.

Đáng chú ý, với dự án đường WB có tổng mức hơn 6 tỷ đồng, ngày 19/6/2026, UBND xã Yên Đồng mới ban hành Quyết định số 1076/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Gói thầu xây lắp có giá hơn 5,83 tỷ đồng, lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến 360 ngày.

Thế nhưng ngày 21/7, địa phương đã tổ chức sự kiện được gọi là “lễ khởi công”.

Lãnh đạo xã Yên Đồng dự lễ khởi công Dự án đường WB. Ảnh: T.L

Trong khi đó, theo quy định về điều kiện khởi công xây dựng, công trình phải đáp ứng các điều kiện cần thiết, trong đó có việc có mặt bằng, thiết kế được phê duyệt và hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn.

Trao đổi về vấn đề này, ông Trần Gia Phi, Chánh Văn phòng UBND xã Yên Đồng, cho biết các công trình được thực hiện bởi các đơn vị khác nhau và khẳng định quy trình lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo quy định. Tuy nhiên, ông Phi thừa nhận nếu phải hoàn tất đầy đủ quy trình lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng trong khoảng thời gian ngắn như đối với dự án đường WB thì “về nguyên tắc không làm được”.

Theo ông Phi, sự kiện ngày 21/7 do doanh nghiệp tổ chức, xuất phát từ mong muốn của người dân địa phương, không sử dụng ngân sách nhà nước hay kinh phí của dự án. Hoạt động này chủ yếu nhằm tạo dấu mốc, hình ảnh và không khí cho công trình; việc thi công sẽ được triển khai sau. "Chỉ lấy ngày để tạo ấn tượng cho các công trình thôi”, ông Phi nói.

Dự án đường WB. Ảnh: Đ.A

Đối với tuyến đường từ hầm chui Mễ Thượng đến chợ Ngò, ông Phi cho biết sự kiện được tổ chức đầu năm, kết hợp với Tết trồng cây nhằm tạo khí thế tuyên truyền; sau đó mới tiếp tục thực hiện các thủ tục liên quan.

Trong khi đó, ông Nguyễn Huy Liệu, Bí thư Đảng ủy xã Yên Đồng, cho rằng đây “không phải lễ khởi công” mà thực chất là hoạt động tuyên truyền, triển khai công tác giải phóng mặt bằng, vận động người dân hiến đất, bàn giao mặt bằng cho dự án.

Ông Liệu cho biết kinh phí tổ chức chủ yếu ở thôn, xã hội hóa ở mức nhỏ, chủ yếu là pa-nô, tuyên truyền. Đồng thời, ông thừa nhận cách tổ chức trên chưa thật sự chuẩn chỉ và cho biết sẽ yêu cầu cán bộ rà soát, rút kinh nghiệm.