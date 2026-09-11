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Giải trí

Bức ảnh khiến Lưu Diệc Phi xấu hổ

Minh Vũ

TPO - Lưu Diệc Phi luôn ở vị thế ngôi sao hàng đầu giới giải trí Hoa ngữ. Tuy nhiên, cô cũng thường rơi vào tình cảnh ngượng ngùng khi xuất hiện tại các sự kiện thời trang quốc tế.

Trang QQ đưa tin chỉ một bức hình trong sự kiện chụp cùng CEO mới của Bulgari, Lưu Diệc Phi đã phải nhận nhiều bình luận tiêu cực, danh tiếng giảm sút từ cả Trung Quốc lẫn Việt Nam.

Việc Lưu Diệc Phi cắt Hồ Ngọc Hà khỏi ảnh chụp chung bị đánh giá là hành động thiếu tinh tế, thiếu tôn trọng nghệ sĩ nước khác. Sau khi nhận áp lực từ dư luận, Lưu Diệc Phi đã xóa bức ảnh gây tranh cãi khỏi tài khoản Instagram.

Đây không phải lần đầu Lưu Diệc Phi gặp phải tình huống xấu hổ khi dự sự kiện thời trang quốc tế. Tháng 5/2025, nữ diễn viên Trung Quốc tham gia sự kiện ra mắt BST trang sức cao cấp tại Italia, cùng với nhiều đại sứ toàn cầu của Bulgari là Priyanka Chopra, Lisa (Black Pink).

Nhưng sau đó, ông Jean-Christophe Babin - Tổng giám đốc điều hành của thương hiệu thời điểm đó - chỉ đăng ảnh chụp cùng Priyanka Chopra và Lisa lên trang Instagram. Trong khi đó, siêu sao Hoa ngữ ngồi ở ngay bên cạnh.

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Lưu Diệc Phi bị cựu CEO Jean-Christophe Babin cắt khỏi bức ảnh, dù cô cũng là đại sứ toàn cầu của thương hiệu.

Khi Lưu Diệc Phi cắt hình ảnh của Hồ Ngọc Hà, chỉ giữ lại vị CEO mới, khán giả bình luận rằng nữ diễn viên từng rơi vào tình huống xấu hổ như vậy, nhưng lại đối xử thiếu tinh tế với đồng nghiệp đến từ Việt Nam.

Khi Lưu Diệc Phi không xuất hiện trong ảnh chụp chung với cựu CEO và Lisa, nữ diễn viên Ấn Độ Priyanka Chopra - người hâm mộ của "thần tiên tỷ tỷ" - còn tức giận, cho rằng cô cũng là đại sứ toàn cầu của thương hiệu nhưng lại bị đối xử bất công, không được ưu ái như nghệ sĩ khác. Ngay cả chỗ ngồi của các nghệ sĩ cũng được đem ra phân tích so bì với nhau.

Năm 2023, ông Jean-Christophe Babin cũng cắt luôn Lưu Diệc Phi ra khỏi hình chụp chung với nhóm nghệ sĩ khi đăng lên Instagram. Bức ảnh này cũng khiến Lưu Diệc Phi rơi vào tình huống xấu hổ.

Dư luận Trung Quốc khi ấy cũng bất bình thay nữ diễn viên vì Trung Quốc vốn là thị trường lớn tiêu thụ xa xỉ phẩm, nhưng đại sứ Trung Quốc lại không được thương hiệu coi trọng. Cũng có người cho rằng dù Lưu Diệc Phi là siêu sao tại quê nhà, nhưng khi bước ra thị trường quốc tế, danh tiếng của cô chưa tạo được nhiều dấu ấn.

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Lưu Diệc Phi (váy hồng) bị đẩy ra ngồi ngoài, sau đó bị cắt khỏi ảnh chụp chung.

Khi Lưu Diệc Phi bị chê có thái độ trịch thượng trước nghệ sĩ Việt Nam, hình ảnh Thư Kỳ vui vẻ, thân thiện chụp hình cùng Hồ Ngọc Hà và Mai Davika được nhắc lại. Cùng là nghệ sĩ Hoa ngữ nhưng cả hai có cách hành xử trái ngược nhau.

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Thư Kỳ thoải mái chụp ảnh cùng các nghệ sĩ Đông Nam Á và đăng lên mạng xã hội. Sự phóng khoáng của cô khiến Lưu Diệc Phi bị so sánh.
Minh Vũ
#Lưu Diệc Phi #Hồ Ngọc Hà #Thư Kỳ #sao Hoa ngữ #phim Trung Quốc

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