Nhìn lại quan lộ của Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ mới bị bắt trong vụ Việt Mỹ

TPO - Từ một bác sĩ điều trị, ông Nguyễn Huy Ngọc lần lượt giữ các vị trí lãnh đạo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, đứng đầu Sở Y tế rồi bước vào Thường trực UBND tỉnh Phú Thọ. Khi đang là Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Ngọc bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “Nhận hối lộ”.

Từ một bác sĩ trẻ đến Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, ông Nguyễn Huy Ngọc có gần ba thập kỷ công tác.

Như Báo Tiền Phong thông tin, ngày 3 và 10/9, Cục Cảnh sát kinh tế ( Bộ Công an) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Lê Đình Thanh Sơn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cũ) về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự, do có hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị, địa phương có liên quan.

Ông Nguyễn Huy Ngọc sinh năm 1970, quê xã Đan Thượng, huyện Hạ Hòa (cũ) của tỉnh Phú Thọ cũ. Năm 1994, ông tốt nghiệp ngành bác sĩ đa khoa, Đại học Y khoa Bắc Thái. Năm 2002, ông Ngọc nhận bằng Thạc sĩ Hồi sức cấp cứu, Tiến sĩ Nội tim mạch năm 2012. Đến năm 2025, ông được Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội công bố chức danh Phó Giáo sư ngành Y học.

Trước khi bước vào vị trí lãnh đạo UBND tỉnh, ông Nguyễn Huy Ngọc có gần 30 năm công tác, qua nhiều vị trí từ chuyên môn đến quản lý. Quá trình công tác của ông gắn liền với ngành Y tế tỉnh Phú Thọ cũ, trải qua nhiều vị trí chuyên môn và quản lý. Từ bác sĩ điều trị tại cơ sở y tế tuyến huyện, ông Ngọc lần lượt đảm nhiệm các chức vụ như: Phó Trưởng khoa, Trưởng khoa và tiếp tục được bổ nhiệm Phó Giám đốc, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cũ. Sau đó, ông Ngọc chuyển sang Sở Y tế tỉnh Phú Thọ cũ, giữ chức Phó Giám đốc và Giám đốc sở này.

Từ tháng 11/2024 - 1/2025, ông giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Giám đốc Sở Y tế Phú Thọ. Từ tháng 1/2025 đến 1/7/2025, ông Ngọc giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ. Sau khi tỉnh Phú Thọ sáp nhập với Vĩnh Phúc, Hoà Bình thành tỉnh Phú Thọ mới, ông Ngọc được chỉ định làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Cùng vụ án, ông Lê Đình Thanh Sơn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, cũng bị khởi tố, bắt tạm giam về cùng tội danh. Đáng chú ý, ông Sơn chính là người kế nhiệm ông Ngọc ở vị trí Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Sau 5 tháng bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, ông Lê Đình Thanh Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội danh nhận hối lộ trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ.