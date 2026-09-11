Cho vay lãi ‘cắt cổ’, người phụ nữ ở Huế bị khởi tố

TPO - Cho vay với lãi suất lên đến 360%/năm, Ngô Thị Hồng Loan bị cơ quan công an khởi tố để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Công an phường Hương Trà (TP. Huế) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngô Thị Hồng Loan (SN 1974, trú phường Hương Trà) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Đọc lệnh khởi tố đối với bà Ngô Thị Hồng Loan (thứ ba từ phải sang). Ảnh: CACC

Theo điều tra, từ tháng 7/2023 đến tháng 1/2026, Loan cho nhiều người vay tiền với lãi suất từ 10 - 20%/tháng hoặc tính lãi theo ngày.

Với các khoản vay theo tháng, lãi suất được quy đổi từ 120-240%/năm; các khoản vay tính theo ngày có mức lãi suất tương đương 240-360%/năm, cao hơn nhiều lần mức lãi suất được pháp luật cho phép.

Đối tượng cho vay lãi nặng Ngô Thị Hồng Loan. Ảnh: CACC

Vụ việc được phát hiện sau khi Công an phường Hương Trà tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.T.H. (trú xã Quảng Điền) về việc Loan cho vay với lãi suất cao.

Quá trình xác minh, cơ quan công an xác định hoạt động cho vay lãi nặng của Loan kéo dài hơn 2 năm, thu lợi bất chính số tiền lớn.

Công an phường Hương Trà hiện tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.