Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Cho vay lãi ‘cắt cổ’, người phụ nữ ở Huế bị khởi tố

Ngọc Văn

TPO - Cho vay với lãi suất lên đến 360%/năm, Ngô Thị Hồng Loan bị cơ quan công an khởi tố để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Công an phường Hương Trà (TP. Huế) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngô Thị Hồng Loan (SN 1974, trú phường Hương Trà) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

cho-vay-lai-nang-1.jpg
Đọc lệnh khởi tố đối với bà Ngô Thị Hồng Loan (thứ ba từ phải sang). Ảnh: CACC

Theo điều tra, từ tháng 7/2023 đến tháng 1/2026, Loan cho nhiều người vay tiền với lãi suất từ 10 - 20%/tháng hoặc tính lãi theo ngày.

Với các khoản vay theo tháng, lãi suất được quy đổi từ 120-240%/năm; các khoản vay tính theo ngày có mức lãi suất tương đương 240-360%/năm, cao hơn nhiều lần mức lãi suất được pháp luật cho phép.

cho-vay-lai-nang-2.jpg
Đối tượng cho vay lãi nặng Ngô Thị Hồng Loan. Ảnh: CACC

Vụ việc được phát hiện sau khi Công an phường Hương Trà tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.T.H. (trú xã Quảng Điền) về việc Loan cho vay với lãi suất cao.

Quá trình xác minh, cơ quan công an xác định hoạt động cho vay lãi nặng của Loan kéo dài hơn 2 năm, thu lợi bất chính số tiền lớn.

Công an phường Hương Trà hiện tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Ngọc Văn
#cho vay lãi nặng #cho vay 360%/năm #cho vay tính lãi theo ngày #tín dụng đen #khởi tố #Ngô Thị Hồng Loan #Công an TP. Huế #phường Hương Trà #cho vay lãi suất cao #thu lợi bất chính

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe