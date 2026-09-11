Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Việt Nam và Pháp ký thoả thuận vệ tinh, đường sắt, khoáng sản thiết yếu

Bình Giang

TPO - Chiều 10/9 (giờ địa phương), tại Điện Élysée, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Emmanuel Macron chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Pháp về trong lĩnh vực vệ tinh, khoáng sản thiết yếu, đường sắt…

screen-shot-2026-09-11-at-055731.png
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Emmanuel Macron chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Pháp. Ảnh: TTXVN

Các văn kiện hợp tác gồm:

1.Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực y tế giữa Bộ Y tế Việt Nam và Bộ Y tế, Gia đình, Tự chủ và Người khuyết tật Pháp.

2.Tuyên bố chung giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Pháp về hợp tác và tăng cường năng lực trong lĩnh vực an ninh dân sự.

3.Ý định thư giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Kinh tế, Tài chính, Chủ quyền Công nghiệp, Năng lượng và Kỹ thuật số Pháp về cung cấp vệ tinh quan sát Trái đất.

4.Ý định thư về hợp tác trong lĩnh vực khoáng sản thiết yếu giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam cùng Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Kinh tế, Tài chính, Chủ quyền Công nghiệp, Năng lượng và Kỹ thuật số Pháp.

5.Thoả thuận vay về Dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước nhằm phục vụ dân sinh thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế - xã hội (tỉnh Điện Biên) giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD).

6.Bản ghi nhớ về thành lập Trường Công nghệ Đường sắt (thuộc Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải).

7.Biên bản ghi nhớ giữa Vietnam Airlines và Airbus về việc mua tàu bay A350-900.

8.Ý định thư giữa Vietravel Airlines và Airbus về việc đặt mua 20 tàu bay A220 và 30 tàu bay A321neo.

9.Hợp đồng về dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa và hỗ trợ kỹ thuật thiết bị tàu bay A320 và A330 của Vietjet Air

10.Cùng ngày, Đại tướng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Catherine Vautrin đã ký Thỏa thuận giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quân đội và Cựu chiến binh Pháp về hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Emmanuel Macron gặp một số tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của Pháp và Việt Nam.

Bình Giang
#Quan hệ Việt - Pháp #Vệ tinh #Hàng không #Khoáng sản thiết yếu #Đường sắt #Tổng Bí thư-Chủ tịch nước Tô Lâm

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe